Co to jest białko CRP?

Białko C-reaktywne jest wytwarzane w wątrobie w odpowiedzi na wszelkie stany zapalne dziejące się w organizmie, jak na przykład zwykłe przeziębienie czy zapalenie pęcherza moczowego. Na stężenie CRP mają wpływ wiek, rasa, płeć, pora roku, aktywność fizyczna. Za wartości prawidłowe uznaje się przedział 0,08 – 3,1 mg/l. Za punkt odcięcia, który wskazuje na proces zapalny przyjmuje się zwykle 10 mg/l. Oznaczanie tego białka jest bardzo przydatne. Pozwala stwierdzić czy obecnie w organizmie toczy się jakiś proces zapalny, ponadto służy do monitorowania efektów leczenia.

Białko CRP bierze udział w mechanizmach odporności nieswoistej. Oznacza to, że gdy w organizmie zaczyna się toczyć jakiś proces zapalny czy zakażenie białko to jest wytwarzane i dostaje się do krwi, gdzie zapoczątkowuje pewne procesy, które mają doprowadzić do zlikwidowania infekcji czy zapalenia.

O czym świadczy podwyższone stężenie białka CRP?

Wzrost stężenia CRP obserwuje się między innymi w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych oraz infekcjach pasożytniczych. Wzrasta również w układowych chorobach tkanki łącznej, zwłaszcza w okresie zaostrzeń, w ostrych zapaleniach jelit, gdzie jest jednym z wykładników ciężkości przebiegu zaostrzenia. W zawale serca, w nowotworach i w okresie pooperacyjnym także utrzymuje się podwyższony jego poziom.

W przebiegu ostrego zapalenia trzustki białko CPR jest szczególnie przydatne, bowiem w miarę leczenia jego poziom powinien spadać, co świadczy o wycofywaniu się procesu zapalnego z narządu i zdrowieniu. Jego spadek w ostrym zapaleniu trzustki jest także dobrym czynnikiem rokowniczym. Niewielkie zwiększenie stężenia CRP wiąże się z wiekiem, paleniem tytoniu, wskaźnikiem masy ciała (BMI), cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym, stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej, przewlekłą niewydolnością nerek.

CRP jako marker

CRP jest czułym, ale nieswoistym markerem zapaleń, zakażeń, uszkodzenia i martwicy tkanek. Jego nieswoistość oznacza, że wzrasta w każdym z tych stanów bez możliwości zidentyfikowania z konkretną przyczyną. Stężenie CRP zwykle koreluje z aktywnością i rozległością procesu zapalnego.

Pomiar stężenia CRP nie jest zalecany u każdego. Nie ma sensu wykonywanie jego pomiaru w trakcie ostrych infekcji czy ostrych zapaleń, kiedy wiadomo, że jego poziom będzie podwyższony. Ma zastosowanie w przebiegu ciężkich zakażeń, do monitorowania przebiegu choroby i efektów leczenia. Wynik oznaczenia poziomu CRP należy oceniać indywidualnie, biorąc pod uwagę schorzenia współistniejące u danego pacjenta, jego wiek, palenie tytoniu.

