Tylko nadmiar szkodzi

Cholesterol jest złożonym pod względem budowy tłuszczem. Występuje jedynie u zwierząt i ludzi, toteż pokarmy roślinne są jego pozbawione. Nasz organizm potrafi sam go produkować z innych związków oraz świetnie kontrolować jego poziom. Jednak dodatkowa porcja tego tłuszczu przyjmowana z pokarmem może okazać się szkodliwa, gdyż nadmierna jego ilość zaburza wiele procesów metabolicznych i regulacyjnych doprowadzając do patologii.

Buduje komórki organizmu

U człowieka cholesterol jest składnikiem błon komórkowych wszystkich komórek ciała. Ponadto w układzie nerwowym wchodzi w skład osłonek mielinowych neuronów (komórek nerwowych), izolując jedne od drugich. Aż 40% cholesterolu przypada na tkankę nerwową.

Prekursor wielu cennych związków

Cholesterol jest prekursorem, tzn. związkiem, z którego powstawać może wiele cennych dla życia substancji. W wyniku wielu przemian powstają z niego:

hormony sterydowe m.in. androgeny, testosteron, estrogeny, progesteron

witamina D

kwasy żółciowe tworzące żółć wątroby

Cenny tłuszcz

Endogenny (produkowany przez organizm) cholesterol jest zatem niezbędnym i cennych składnikiem, bez którego wiele procesów metabolicznych by nie zaszło. Dla wszystkich tkanek, z wyjątkiem nerwowej i mięśniowej, jego ilość byłaby w zupełności wystarczająca. Jednak dodatkowa porcja, przyjmowana z pożywieniem, potrzebna jest nerwom i mięśniom do ich pracy. Toteż człowiek powinien go przyjmować w niewielkiej tylko ilości wraz z pokarmem.

Sami potrafimy produkować cholesterol

Dziennie człowiek przyjmuje około 600mg cholesterolu wraz z pożywieniem. Tylko połowa z tego wchłania się w przewodzie pokarmowym i trafia do krwi. Z kolei nasz organizm samodzielnie potrafi wyprodukować aż 1,2 grama cholesterolu. Największy udział w jego syntezie odgrywa wątroba, niewielki zaś ma jelito i skóra. Ponadto wątroba czuwa nad kontrolą przemian cholesterolu w organizmie, ustalając odpowiedni jego poziom we krwi.

Krążenie cholesterolu w ustroju

Wątroba wysyła do wszystkich komórek ciała cholesterol w postaci cząsteczek VLDL. Niewychwycony przez tkanki powraca do niej w postaci LDL oraz HDL, które zbierają jego nadmiar z krwi. Zbędny cholesterol wydalany jest do żółci, a wraz z nią do jelita. Zaburzenia w transporcie cholesterolu, głównie przez frakcje LDL, oraz nadmierna jego ilość we krwi doprowadza do rozwoju miażdżycy. Zamiast w wątrobie, cholesterol ulega odkładaniu w ścianach naczyń krwionośnych doprowadzając do ich powolnej destrukcji. Toteż zaleca się, aby obniżać poziom cholesterolu do wartości poniżej 190-200 mg/dl oraz jego frakcji LDL, a zwiększać dobroczynną postać HDL.

