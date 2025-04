Co powinniśmy wiedzieć o chorobach autoimmunologicznych?

Choroby autoimmunizacyjne są to przeważnie schorzenia o przewlekłym przebiegu. Charakteryzują się one okresami remisji i zaostrzeń. W swoim przebiegu najczęściej prowadzą do kalectwa, a niejednokrotnie nawet do śmierci. Większość z nich posiada swoje specyficzne przeciwciała. Jakie to przeciwciała i jak je wykryć? O tym poniżej...