Na czym polega angiografia?

Angiografia jest metodą badania naczyń krwionośnych. Polega na wstrzyknięciu do światła naczynia tzw. środka cieniującego, a następnie wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego. W badaniu wykorzystuje się więc zjawisko pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez środek cieniujący.

W jakim celu wykonuje się angiografię?

Badanie wykonuje się w celu uwidocznienia przebiegu naczynia, a także zobrazowania jego światła. Pozwala ono na wykrycie ewentualnych zwężeń i zmian kształtu tętnic i żył. Czasem angiografię wykonuje się w chorobie nowotworowej, aby uwidocznić unaczynienie guza. Badanie można także połączyć z zabiegiem leczniczym, np. z podawaniem leku w dane miejsce lub z zamykaniem światła naczynia.

Wskazania do wykonania angiografii:

Podejrzenie zwężenia światła naczyń krwionośnych

Tętniaki lub naczyniaki

Guzy nowotworowe

Urazy , które mogły spowodować pęknięcie naczyń krwionośnych

Krwawienia z przewodu pokarmowego

Choroba niedokrwienna serca

Jakie są główne rodzaje angiografii?

Arteriografia – obrazowanie tętnic

Flebografia – badanie żył

Fistulografia – obrazowanie przetok

Jak należy przygotować się do badania?

Na angiografię pacjent musi zgłosić się na czczo. Należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach, alergii, nadciśnieniu tętniczym oraz problemach z krążeniem. Przed badaniem zwykle podaje się środki uspokajające.

Jak przebiega badanie?

Po wejściu do sali pacjent proszony jest o położenie się na ruchomym stole. Lekarz znieczula miejsce, w które ma być wbita igła (w przypadku wykonywania angiografii u dzieci stosuje się znieczulenie ogólne). Następnie lekarz wkłuwa igłę do naczynia i wprowadza przez nią tzw. prowadnik. W ten sposób można dotrzeć nawet do dość oddalonej żyły czy tętnicy. Po wprowadzeniu prowadnika do naczynia wprowadza się cewnik, przez który podawany jest środek cieniujący i ewentualne leki.

Następnie wykonuje się serię zdjęć rentgenowskich. Każde złe samopoczucie podczas badania pacjent powinien natychmiast zgłosić lekarzowi. Po wykonaniu zdjęć cewnik jest usuwany z naczynia, a na miejsce nakłucia jest nakładana opaska uciskowa, której zadaniem jest hamowanie krwawienia. Badanie trwa zwykle około godziny.

