Zmora kobiet

Zakażenie układu moczowego jest przypadłością, która 10 razy częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Prawie ¾ kobiet przechodzi tą chorobę przynajmniej raz w życiu, a część boryka się czasem z jej nawrotami. Spowodowane jest one bakteriami, które niespodziewanie pojawiają się w naszym organizmie, w układzie moczowym i powodują zakażenie. Niestety jest kilka powodów tego, że to właśnie nasza płeć musi się z tym problemem częściej zmierzyć.

Anatomia kobiety

Zakażeniu układu moczowego sprzyja budowa anatomiczna naszego organizmu. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą wstępującą, tzn. baterie przenikają do pęcherza przez cewkę moczową. Cewka moczowa kobiet jest szersza i krótsza niż u mężczyzn Taka budowa powoduje, że bakterie mają ułatwiony dostęp do układu moczowego. Dodatkowo u mężczyzn zakażeniu zapobiega wydzielina stercza, która ma właściwości bakteriobójcze.

Ciąża

Ciąża jest kolejnym czynnikiem, który sprzyja zakażeniu i tym samym zwiększa liczbę kobiet, które spotykają się z tą chorobą. W czasie ciąży może dojść do zakażenia układu moczowego z powodu zmian, które wówczas zachodzą w organizmie kobiety. Pęcherz moczowy w tym okresie przesuwa się ku górze i do przodu. Powiększona macica uciska na pęcherz, co utrudnia jego całkowite opróżnienie. Dodatkowo zmniejsza się wtedy napięcie mięśnia pęcherza, co jest uwarunkowane hormonalnie. Wynikiem tych zmian jest zastój moczu, zaś następstwem tego – zakażenie całego układu moczowego.

Wakacyjne dolegliwości

Kobiety w okresie wakacji są bardziej narażone na zakażenie układu moczowego. Nosimy wtedy stroje kąpielowe, które bardzo przylegają do naszego ciała, a niestety w większości są zrobione ze sztucznych materiałów. Dodatkowo jest większa niż zwykle wilgotność oraz wyższa temperatura otoczenia. Będąc na wakacjach często też mamy utrudniony dostęp do prawidłowego zadbania o higienę intymną. Jest to również okres odpoczynku, kiedy wolimy beztrosko leniuchować zamiast myśleć o wszystkich powinnościach i ewentualnych konsekwencjach z powodu ich zaniedbania.

Antykoncepcja

Niektóre metody antykoncepcyjne zagrażają kobietom zakażeniem układu moczowego. Należy do nich np. używanie środków plemnikobójczych. Również stosunek płciowy może czasem zwiększać możliwość zachorowania. Zakażeniem są zagrożone głównie kobiety, które są aktywne seksualnie.

Czas naszym wrogiem

W pewnym wieku każdą z nas dopadnie menopauza. Samo jej przechodzenie wywołuje u niektórych kobiet depresję i inne dolegliwości. Dodatkowo może stać się przyczyną wystąpienia zakażenia układu moczowego. Dzieje się tak za przyczyną spadku poziomu estrogenu w organizmie, co osłabia nabłonek ściany pęcherza moczowego, a tym samym ułatwia wniknięcie bakterii.

