Terminem menopauza określa się ostatnią miesiączkę, po której przez rok nie występuje krwawienie menstruacyjne. Jest fizjologicznym i trwałym zatrzymaniem cyklu miesiączkowego i utratą aktywności jajników, a jednocześnie płodności. Określana jest również jako klimakterium lub przekwitanie.

Menopauza u kobiet występuje zwykle pomiędzy 45. a 55. rokiem życia. Ostatnia miesiączka pojawia się najczęściej około 50 roku życia.

Głównym sygnałem menopauzy są objawy:

nieregularne miesiączkowanie, brak miesiączki, zmiana obfitości miesiączki,

najpierw skrócenie cykli miesiączkowych, a później ich wydłużenie,

uderzenia gorąca,

nocne poty,

nadmierne pocenie się,

zaczerwieniona skóra,

wahania nastroju,

zmęczenie,

stany depresyjne,

problemy ze snem.

U niektórych kobiet objawy menopauzy mogą być ledwie zauważalne, u innych zaś trudne do zniesienia. Kiedy nie ma pewności, warto zrobić prosty test na menopauzę z moczu.

Test na menopauzę to prosty test diagnostyczny do użytku domowego. Jego celem jest oznaczenie poziomu hormonu folikulotropowego (FSH) w moczu. FSH to hormon produkowany przez przysadkę, który pobudza jajniki do produkcji estrogenów. Gdy spada ich poziom, przysadka stara się pobudzić jajniki do pracy i wytwarza więcej FSH. Jego poziom w moczu będzie więc podwyższony, co można wykryć dzięki testowi na menopauzę.

Domowe testy na menopauzę wykonuje się z moczu. Najlepiej zrobić to rano po przebudzeniu. Są dwa rodzaje testów:

test strumieniowy na menopauzę - test umieszcza się pod strumieniem moczu,

- test umieszcza się pod strumieniem moczu, test płytkowy na menopauzę - mocz należy pobrać do pojemnika, a następnie kilka kropel za pomocą pipety umieścić na specjalną płytkę w zestawie.

Wynik testu na menopauzę jest dostępny już po około 5 minutach.

Wskazaniem do wykonania testu na menopauzę są zaburzenia miesiączkowania (zbyt długie lub zbyt krótkie cykle menstruacyjne) oraz objawy, które mogą świadczyć o klimakterium (np. nocne poty). Jeśli nie mamy pewności, czy źródłem dolegliwości jest przekwitanie, to najlepiej wykonać test.

Test menopauzę najlepiej zrobić rano. Czasami w zestawie znajdują się dwa testy. Wówczas wykonuje się je w odstępie tygodnia. Pierwszy pomiędzy 2 a 7 dniem cyklu (jeśli cykle są w miarę regularne). Jeżeli cykle nie są regularne, pierwszy test można wykonać w dowolnym momencie.

Wynik testu na menopauzę może być:

wynik pozytywny - stężenie FSH w moczu wynosi 25 mlU/ml lub więcej,

stężenie FSH w moczu wynosi 25 mlU/ml lub więcej, wynik negatywny - stężenie FSH jest niższe niż 25 mlU/ml,

stężenie FSH jest niższe niż 25 mlU/ml, wynik nieważny - nie pojawiła się żadna linia lub wystąpił inny błąd wskazany w ulotce produktu; w tym przypadku test trzeba powtórzyć z użyciem nowego opakowania.

Aby z całą pewnością potwierdzić menopauzę, można wykonać inne badania zlecone przez ginekologa, zwłaszcza zbadanie stężenia hormonu FSH we krwi.

Według producentów domowy test na menopauzę jest wiarygodny. Jego skuteczność wynosi 94-98%, jeśli jest prawidłowo przeprowadzony.

Test na menopauzę można kupić w aptece lub niektórych drogeriach bez recepty. Kosztuje 15-30 zł.

