Czym są elektrolity?

Elektrolity to substancje chemiczne ulegające dysocjacji. Wykazują szereg istotnych właściwości z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dobrze rozpuszczają się w wodzie oraz przewodzą prąd elektryczny. Ich obecność jest niezbędna do sprawnego działania mięśni i układu nerwowego

Polecamy: Elektrolity - jak odczytać wynik badania?

Reklama

Niedobór elektrolitów

Zazwyczaj organizm jest wstanie poradzić sobie z zaburzeniami elektrolitów wywołanymi np. wymiotami lub biegunką. Niekiedy jednak dochodzi do dużych nieprawidłowości w ich stężeniu. Taki stan może spowodować zaburzenia pracy serca, mięśni i nerwów oraz uczucie osłabienia. Przeważnie lekarze zlecają badanie stężenia jonów sodu i potasu, rzadziej jonów wapnia i magnezu.

Przeczytaj: Jakie mogą być przyczyny niskiego stężenia sodu we krwi?

Hipokaliemia

Niedobór potasu w organizmie określa się mianem hipokaliemii. Zazwyczaj wywołuje go zapalenie błony śluzowej żołądka lub jelit w wyniku zatrucia pokarmowego. Może pojawić się też w następstwie nadużywania środków przeczyszczających lub uszkodzenia nerek.

Polecamy: Czy obniżony poziom potasu może być niebezpieczny?

Hiperkaliemia

To z kolei stan podwyższone poziomu potasu w surowicy. Dochodzi do niego w wyniku zaburzonego mechanizmu wydalania potasu przez nerki. Przyczyna może leżeć w zaburzeniach hormonalnych oraz w stanie ciężkiego odwodnienia organizmu. Pacjenci przyjmujący leki na nadciśnienie często mają podwyższony poziom potasu we krwi.

Przeczytaj: Z czym wiąże się podwyższony poziom potasu?

Podwyższony poziom wapnia

Inaczej hiperkalcemia to stan w większości wywołany przez pierwotną nadczynność przytarczyc lub toczący się proces nowotworowy w tym gruczole. Skutkiem nadmiaru wapnia w organizmie może być kamica nerkowa oraz powstanie wrzodów żołądka.

Polecamy: Z czym wiąże się hiperkalcemia?

Reklama

Za niski poziom wapnia

Hipokalcemię zazwyczaj obserwuje się u pacjentów z niewydolnością nerek, ostrym zapaleniem trzustki, niedoborem witaminy D oraz niedoczynnością przytarczyc. Spadek poziomu wapnia może być także skutkiem silnego stresu i nadużywania alkoholu.

Polecamy: O czym świadczy hipokalcemia?