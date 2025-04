Ile tłuszczu znajduje się we krwi?

Czy wiesz, że budowa tłuszczów sprawia, że nie mogą być transportowane przez krew w niezmienionej postaci? Jaką formę przyjmują lipidy znajdujące się we krwi? Z czego zbudowane są chylomikrony? Jaką rolę w metabolizmie tłuszczów odgrywa wątroba? Po co nam żółć?

Polecamy: Jakie tłuszcze mamy we krwi?

Czemu służy lipidogram?

Lipidogram to podstawowe badanie, które pozwala określić ilość tłuszczów krążących w organizmie człowieka. Jakie są wskazania do wykonania lipidogramu? Czy badanie pozwala ocenić ryzyko chorób sercowo-naczyniowych? Do czego prowadzi nieleczona miażdżyca?

Polecamy: Komu należy wykonać lipidogram?

Co oznacza wynik badania?

Otrzymałeś wynik lipidogramu, ale nie potrafisz go samodzielnie zinterpretować? Sprawdź, jakie są prawidłowe wartości stężeń poszczególnych substancji. Co może oznaczać wynik, który nie mieści się w granicach normy?

Polecamy: Jak odczytać lipidogram?

Jaki jest prawidłowy poziom cholesterolu we krwi?

Czy wiesz, że stężenie cholesterolu całkowitego we krwi jest niezwykle ważnym parametrem, określającym gospodarkę tłuszczową badanej osoby? Co, oprócz cholesterolu, jest brane pod uwagę w ocenie ryzyka rozwoju miażdżycy? Czy ta groźna choroba może się rozwinąć także u dzieci?

Polecamy: Cholesterol całkowity - jaki poziom jest bezpieczny?

Czy cholesterol szkodzi?

W obiegowej opinii krąży wiele mitów na temat cholesterolu. Przez większość ludzi cholesterol jest uważany za czynnik szkodliwy, odpowiedzialny za wiele chorób układu krążenia. Czy wiesz, że ten związek chemiczny jest także niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu? Kiedy cholesterol szkodzi? Na czym polega jego udział w procesach metabolicznych? Czy nasz organizm sam wytwarza cholesterol?

Polecamy: Cholesterol - wróg czy sprzymierzeniec?

Cholesterol "dobry"...

Czy wiesz, na czym polega dobroczynne działanie związków określanych skrótem HDL? Jaki powinien być poziom "dobrego" cholesterolu? Które produkty spożywcze są źródłem HDL? Jak alkohol wpływa na stężenie HDL we krwi? Jaki jest związek HDL z profilaktyką miażdżycy? Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się wszystkiego na temat "dobrego" cholesterolu.

Polecamy: Dlaczego HDL nazywamy "dobrym cholesterolem"?

... i "zły"

Z czym wiąże się wysoki poziom "złego" cholesterolu? W jaki sposób "zły" cholesterol wpływa na serce i inne narządy? Jaka jest rola LDL w organizmie? Dlaczego warto kontrolować stężenie "złego" cholesterolu we krwi? Odpowiedź na te i inne pytania dotyczące "złego" cholesterolu znajdziesz w poniższym artykule.

Polecamy: Jak obniżyć "zły" cholesterol LDL?

Hipercholesterolemia nabyta...

Czy wiesz, że nieprawidłowy styl życia może powodować wzrost poziomu cholesterolu we krwi? Dlaczego, aby zmniejszyć stężenie "złego" cholesterolu, należy radykalnie zmienić dietę i niektóre nawyki żywieniowe? Jakie choroby powodują podwyższenie poziomu cholesterolu? Czym jest zespół nerczycowy? Co to znaczy, że niektóre leki działają hiperlipemizująco?

Polecamy: Hipercholesterolemie nabyte - skąd się biorą?

... i wrodzona

Czy wiesz, że zbyt wysoki poziom cholesterolu u ludzi jest zazwyczaj uwarunkowany genetycznie? Na czym polega ów defekt? Jakie schorzenia zaburzają gospodarkę lipidową organizmu? Jakie są formy leczenia wrodzonej hipercholesterolemii?

Polecamy: Hipercholesterolemia rodzinna, czyli wrodzony nadmiar cholesterolu