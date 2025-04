Wybielanie zębów jest coraz bardziej popularne. Niegdyś przeznaczone jedynie dla gwiazd Hollywood zabieg, dziś dostępny jest w każdym gabinecie stomatologicznym, a także w drogeriach i supermarketach.

Ile kosztuje wybielanie zębów?

Koszt wybielania zębów różni się w zależności od techniki. Najtańsze są pasty wybielające i nakładki. Zabiegi w salonach dentystycznych są już o wiele droższe. W Polsce coraz bardziej popularne są również żele, paski i pisaki a także szczęki z wbudowanym światłem UV.7

7 mitów na temat wybielania zębów

Paski wybielające do zębów kosztują ok. 100-150 złotych, wybielanie nakładkami to koszt ok. 500 złotych. Rozjaśnianie zębów w gabinecie stomatologicznym kosztować może nawet 1000-1200 złotych.

Wybielanie zębów w domu, które metody są skuteczne?