Kawa, herbata, papierosy czy czerwone wino - wszystko to powoduje, że Twoje żeby tracą śnieżnobiały kolor. Z pomocą przychodzi zarówno stomatologia estetyczna, jak i producenci, którzy wypuszczają na rynek coraz to nowsze preparaty do samodzielnego wybielania zębów. Nic dziwnego. Jak pokazują badania, zadbane i białe zęby dodają zarówno atrakcyjności jak i pewności siebie.

Przebarwienia lub brzydki kolor zębów spowodowany może być nieodpowiednią dietą. Trzeba również pamiętać, że zęby ciemnieją wraz z wiekiem. To jednak nie jedyne powody. Inne przyczyny:

zaburzenia hormonalne,

choroby krwi,

chora trzustka,

stosowane leki,

ubytki zębów,

niedawno przebyte leczenie kanałowe,

martwica zęba.

Wybielanie zębów w gabinecie dentystycznym

U osób, u których brzydka barwa zębów jest efektem nieodpowiedniej diety, skuteczne może być piaskowanie i usunięcie kamienia. Zabiegi te nie zmienią jednak naturalnego koloru zębów. Jeżeli zależy Ci na naprawdę białych zębach - konieczne jest wybielanie w gabinecie dentystycznym. To najskuteczniejsza metoda. Obecnie najpopularniejszym sposobem wybielania zębów u stomatologa jest naświetlanie specjalnymi lampami.

Jak wygląda zabieg wybielania zębów?

Na początku lekarz nakłada na zęby żel wybielający, który pozostaje na nich przez około 20 minut. Następnie naświetla je specjalną lampą. W razie potrzeby powtarza czynność nawet 4 razy, aż do osiągnięcia idealnego koloru. Przez pierwsze 2 tygodnie po wybielaniu zębów należy nie spożywać produktów, które zmieniają barwę szkliwa (czerwone wino, kawa, herbata, papierosy).

W tym czasie pojawić się może również nieprzyjemna nadwrażliwość zębów na zimne lub gorące napoje. Efekt wybielania zębów utrzymuje się od 1 do 3 lat. Zależy od wielu czynników, m.in. barwy zębów czy stopnia przebarwień.

Efekty uboczne i przeciwwskazania

Zabieg wybielania zębów w gabinecie stomatologicznym jest bezpieczny dla zdrowia i nie niesie za sobą wielu skutków ubocznych. W zasadzie jedynym efektem może być nadwrażliwość zębów, która jednak ustaje zwykle po kilku tygodniach. Istnieje jednak kilka przeciwwskazań:

nałogowe palenie papierosów,

choroby dziąseł,

próchnica,

pęknięcie szkliwa,

młody wiek (poniżej 16 lat),

ciąża,

leczenie ortodontyczne.

Wybielanie zębów - cena

Wybielanie zębów lampą nie należy do najtańszych. Kosztuje od 400 do 700 zł za sesję. Ostateczna cena wybielania uzależniona jest jednak od efektów, jakie zamierzamy uzyskać. Cały zabieg kosztować może nawet 3 tys. zł.

Samodzielne wybielanie zębów

Jeżeli nie zależy nam na bardzo silnym efekcie wybielenia i zamierzamy tylko nieco "odświeżyć" kolor zębów, to z powodzeniem wykorzystać możemy środki dostępne na rynku. Produkty do samodzielnego wybielania zębów polecane są również dla podtrzymania efektu wybielania u stomatologa. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że produktami do samodzielnego wybielania zębów nie jesteśmy w stanie uzyskać takiego efektu, jak u specjalisty.

Paski wybielające

To jeden z najpopularniejszych sposobów samodzielnego wybielania zębów. Przyklejane na zęby paski nasączone są specjalnym środkiem wybielającym. Zestaw pasków kosztuje od 50 do 100 zł. Kuracja trwa od 7 do 14 dni. Pierwsze efekty wybielania zauważyć można po pierwszych kilku dniach stosowania pasków. Ostateczny efekt utrzymuje się do 6 miesięcy.

Na jego skuteczność może jednak wpłynąć spożywanie produktów barwiących zęby. Paski wybielające są bezpieczną metodą, jednak nie sprawi ona, że nasze zęby z beżowych staną się śnieżnobiałe. Paski wybielające zwykle rozjaśniają zęby o 2-3 tony.

Czarna pasta do zębów

Czarna pasta do zębów zawiera węgiel, który jest coraz popularniejszą metodą wybielania zębów. Jest to bezpieczna i najprostsza metoda na wybielenie zębów. Znajdujący się w paście węgiel usuwa przebarwienia wynikające z picia kawy czy palenia papierosów. Podobnie jednak jak w przypadku pasków wybielających, nie ma co liczyć na spektakularne efekty. Czarna pasta do zębów wybieli zęby o maksymalnie 3 tony.

Pasta poza działaniem wybielającym posiada właściwości antybakteryjne. Może być stosowana jako zamiennik tradycyjnej pasty do zębów, jednak należy stosować ja jedynie 2-3 razy w tygodniu. Ceny czarnej pasty do zębów zależą od producenta oraz wielkości tubki. Zwykle to 20-100 zł.

