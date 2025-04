Irygator do zębów to urządzenie, które zalecane jest przede wszystkim osobom, którym zależy na bardzo dokładnej higienie jamy ustnej. Urządzenie dobrze sprawdzi się również w przypadku niektórych schorzeń, u których zalegający w szczelinach pokarm może spowodować stany zapalne. To m.in. paradontoza czy wady zgryzu.

Irygator do zębów - co to jest?

Irygator do zębów to urządzenie, które na pierwszy rzut oka przypominać może elektryczną szczoteczkę do zębów. Oba sprzęty mają zresztą to samo zadanie - dokładne wymycie zębów oraz, w przypadku irygatora - jamy ustnej. Irygator działa jednak na zupełnie innej zasadzie niż szczoteczka.

Z jego końcówki pod wpływem bardzo wysokiego ciśnienia wydobywa się woda lub specjalny płyn czyszczący. Jedno i drugie z łatwością dostaje się praktycznie do każdego zakamarka jamy ustnej. Płyn dochodzi nawet tam, gdzie bardzo trudno dostać się za pomocą tradycyjnej szczoteczki.

Irygator dużo skuteczniej usuwa resztki pokarmu, osad i bakterie. Dzięki temu nie jest już konieczne używanie ani nici dentystycznych, ani wykałaczek, którymi zwykle usuwamy zalegający pokarm z przestrzeni międzyzębowych. Dodatkowo zapobiega również próchnicy.

Z irygatora mogą korzystać również osoby:

używające aparat ortodontyczny,

z implantami zębowymi,

koronami zębowymi,

z protezami zębowymi.

Jak używać irygatora do zębów?

Czyszczenie zębów i jamy ustnej za pomocą irygatora powinno trwać 2-3 minuty. Kilka minut dłużej powinny poświęcić osoby noszące aparat ortodontyczny. Czynność można powtarzać kilka razy dziennie.

Instrukcja obsługi irygatora do zębów krok po kroku:

Napełnij zbiornik irygatora wodą lub specjalnym płynem dostępnym w aptece. Pamiętaj, aby nie wybierać zbyt zimnych napojów, ponieważ sprawią one, że czyszczenie będzie niekomfortowe. Skieruj końcówkę irygatora do jamy ustnej, jednak pamiętaj, aby nie dotykać nią dziąseł i zębów. Wypłucz szpary międzyzębowe oraz inne zakamarki jamy ustnej. Wyłącz urządzenie i wylej ze zbiornika wodę lub specjalny płyn.

Woda czy płyn, czyli co wlać do irygatora do zębów?

Do codziennej higieny jamy ustnej wystarczająca jest woda. To również zdecydowanie najtańsza opcja. Jeżeli zależy nam jednak na działaniu odświeżającym, wybielającym lub bakteriobójczym, to należy sięgnąć po specjalne, dostępne w aptekach płyny. Trzeba liczyć się jednak ze sporym wydatkiem.

Cena 500 ml opakowania to 25 zł-35 zł. To, na jak długo ono wystarczy, zależy od pojemności wybranego irygatora do zębów. W przypadku dużych, stacjonarnych modeli pół litrowa butelka płynu może wystarczyć nawet tylko na jedno czyszczenie jamy ustnej.

Irygator do zębów - cena i rodzaje

Na rynku znaleźć możemy obecnie kilka rodzajów irygatorów do zębów. Różnią się one budową, pojemnością i przede wszystkim ceną. Ceny niewielkich bezprzewodowych irygatorów rozpoczynają się już od 100-150 zł. Za większe modele z regulowanym stopniem prędkości zapłacić trzeba nawet 700-800 zł.

Rodzaje irygatorów do zębów:

Stacjonarne - droższe i dużo większe. Pojemność ich zbiornika waha się od 400 do nawet 600 ml. Oznacza to dużą wygodę, ponieważ do wyczyszczenia jamy ustnej wystarczy jedno napełnienie wodą lub płynem. Mają również więcej funkcji, regulowaną prędkość i wymienne końcówki, co sprawia, że mogą być używane przez więcej niż jedną osobę.

- droższe i dużo większe. Pojemność ich zbiornika waha się od 400 do nawet 600 ml. Oznacza to dużą wygodę, ponieważ do wyczyszczenia jamy ustnej wystarczy jedno napełnienie wodą lub płynem. Mają również więcej funkcji, regulowaną prędkość i wymienne końcówki, co sprawia, że mogą być używane przez więcej niż jedną osobę. Bezprzewodowe - Zasilane akumulatorem. Ich wadą jest mały wybór funkcji i niewielka pojemność, która może wpływać na komfort użytkowania. Sprawia ona, że do jednego czyszczenia jamy ustnej potrzebne jest czasami 3 krotne uzupełnienie zbiornika z wodą lub płynem. Zaletą bezprzewodowego irygatora jest z pewnością dużo niższa cena oraz rozmiar. Przez to sprzęt jest dużo bardziej mobilny i możemy zabrać go zabrać ze sobą np. w podróż.

Decydując się na wybór irygatora do zębów, trzeba wiedzieć, że nie jest on alternatywą dla tradycyjnej szczoteczki do zębów. Sprzęt ten nie może być podstawą higieny jamy ustnej. Jest jedynie uzupełnieniem codziennego szczotkowania.

