Codzienna higiena jamy ustnej jest kluczem nie tylko do pięknego, zdrowego uśmiechu, lecz również do naszego zdrowia. Przy okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej warto zwrócić uwagę na skalę problemów stomatologicznych, z którymi zmagają się Polacy. Wyniki badań wskazują, że w Polsce na próchnicę cierpi aż 99,9% osób dorosłych i 89% dzieci w wieku 7 lat.

Kondycja naszych zębów i dziąseł ma istotny wpływ na zdrowie całego organizmu. Szkodliwe bakterie, których siedliskiem są kieszonki przyzębne, mogą wraz z krwioobiegiem przedostawać się w głąb organizmu i prowadzić do wielu chorób. Ostatnie doniesienia naukowe sugerują związek między chorobą przyzębia, a nawet takimi chorobami jak: rak trzustki, choroba Parkinsona czy też choroba Alzheimera

Systematyczne wizyty kontrolne u dentysty stanowią jeden z sekretów braku problemów z zębami. Jak często powinniśmy odwiedzać gabinet stomatologa? Aby mieć pewność, że w jamie ustnej nie dzieje się nic niepokojącego a nasze zęby są zdrowe, dentystę należy odwiedzać przynajmniej raz w roku. Regularna kontrola pozwoli zdiagnozować początki próchnicy, kamienia nazębnego czy pierwsze pojawiające się ubytki. Dzięki profilaktyce unikniemy nie tylko dyskomfortu związanego z leczeniem, ale również poniesienia jego wysokich kosztów finansowych.

Osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były w gabinecie dentystycznym, mają niecodzienną okazję bezpłatnej konsultacji. Przez cały marzec w ponad 70 gabinetach stomatologicznych partnerujących z Oral-B, odbędą się dni otwarte, podczas których można skorzystać z darmowych porad, konsultacji oraz profesjonalnego instruktażu higieny jamy ustnej.

Szczotkowanie zębów jest standardową czynnością wykonywaną codziennie. W związku z tym zaskakujący jest fakt, że większość osób szczotkuje zęby nieprawidłowo. Najczęściej jest to wynikiem braku czasu oraz rutyny. Podczas dni otwartych, pod nadzorem specjalisty, każdy będzie miał możliwość sprawdzić, czy szczotkuje zęby poprawnie oraz przećwiczy zalecaną przez dentystów technikę szczotkowania zębów.

Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych stanowią również świetną okazję, aby dowiedzieć jak odpowiednio dobrać szczoteczkę. Prawidłowy dobór szczoteczki tak, aby spełniała nasze indywidualne potrzeby jest bardzo ważny, ponieważ stanowi ona podstawowe narzędzie umożliwiające dbanie o zdrowie zębów i dziąseł. Wszystkie gabinety oferują również możliwość bezpłatnego przetestowania szczoteczki elektrycznej Oral-B Genius, która dzięki systemowi inteligentnego szczotkowania pomaga czyścić zęby tak jak zalecają dentyści. Szczoteczka posiada funkcje takie jak potrójna kontrola siły nacisku, specjalny tryb czyszczenia dziąseł, profesjonalny timer, a ponadto możliwość połączenia z aplikacją, która pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym czyszczonych obszarów, pilnując aby żaden z nich nie został pominięty.

Jako światowy lider na rynku produktów do higieny jamy ustnej czujemy się zobowiązani do wprowadzania rozwiązań odpowiadających na problemy związane ze zdrowiem zębów i dziąseł, oraz zapewniania odpowiedniej edukacji w tym zakresie. Mamy również świadomość skali problemów stomatologicznych w naszym kraju oraz tego, że bez odpowiedniej wiedzy nie zostaną one rozwiązane nawet przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologicznie szczoteczek i past. Z tego powodu w marcu organizujemy dni otwarte, podczas których każdy będzie mógł skorzystać z darmowych porad, konsultacji oraz profesjonalnego instruktażu higieny jamy ustnej w gabinetach partnerskich Oral-B

- podsumowuje Małgorzata Mejer, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej na Europę Centralną w Procter & Gamble.