Jak je rozpoznać?

Wygląd LSD jest bardzo charakterystyczny. Są to różnokolorowe „karteczki” z obrazkami, które umieszcza się na języku. Ilość narkotyku w pojedynczej dawce to około 100 – 300 mikrogramów (czasem z dodatkiem amfetaminy). Z kolei grzyby halucynogenne pochodzą z rodzaju Psylocyble (łysiczka). W Polsce można spotkać łysiczkę lancetowatą. Jej działanie jest słabsze od amerykańskiego gatunku – łysiczki meksykańskiej. Halucynacje występują po spożyciu około 30 sztuk świeżych grzybów.

Działanie

Narkotyki te oddziałują na receptory serotoninowe. Nie wywołują uzależnienia fizycznego ani psychicznego. Pomimo tego bywają groźne ze względu na wywoływane omamów i halucynacji o rozmaitej, często nieprzyjemnej treści – dotyczą wszystkich zmysłów. W przypadku LSD możliwe jest też zjawisko „flashback”, czyli nawrót halucynacji po kilku dniach lub tygodniach. Należy zaznaczyć, że osoby w tym stanie są szczególnie podatne na urazy, wypadki drogowe, itp. Ponadto u osób zażywających halucynogeny, obserwuje się zawroty głowy, rozszerzenie źrenic wraz z osłabieniem reakcji na światło, zaburzenia równowagi oraz mowy, przyspieszony oddech, suchość w ustach, drżenie i skurcze mięśni. Zazwyczaj podwyższone są: ciepłota ciała, ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom glukozy. U osób szczególnie podatnych bądź chorujących na choroby serca mogą wystąpić zaburzenia rytmu.

Diagnostyka i leczenie

Oddziały toksykologiczne oznaczają ilość LSD, psylocyny oraz ich metabolitów we krwi i w moczu. Postępowanie lecznicze wymaga przede wszystkim kilkugodzinnego odpoczynku. Rzadkim, ale niezwykle groźnym efektem działania halucynogenów może być rabdomioliza – rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych. Laboratoryjnie można ją potwierdzić pomiarem stężenia kinazy kreatynowej uwalnianej z mięśni.

Ostrzegamy!

Ze względu na charakter działania zdarzały się próby samobójcze po zażyciu halucynogenów. Udowodniono także, że ich przewlekłe używanie wpływa negatywnie na chromosomalne DNA.

