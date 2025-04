Rola cholesterolu LDL

Lipoproteiny o małej gęstości (LDL) to rodzaj nośników cholesterolu we krwi. Zawierają one aż 70% tego tłuszczu z całej jego puli krążącej we krwi, jak również triglicerydy. Rolą lipoprotein LDL jest transport cholesterolu produkowanego w wątrobie do tkanek organizmu, szczególnie do mięśni, nerek i nadnerczy.

Proces miażdżycowy

Kiedy nabłonek wyścielający tętnice ulegnie uszkodzeniu (nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, bakterie) wówczas LDL wnika pod niego i odkłada złogi cholesterolu w ścianie owych naczyń. Tak dochodzi do rozwoju powolnego procesu miażdżycowego tętnic, czego skutkiem jest ich ograniczona ruchomość i zmniejszony przepływ krwi przez ich światło. W zależności od lokalizacji w organizmie dochodzi do zmian niedokrwiennych różnych narządów – m.in. serca czy mózgu. Ostatecznie choroba ta prowadzi do zawału lub udaru.

Niski poziom cholesterolu LDL jest bezpieczny

Nie ulega wątpliwości, że im niższy poziom LDL we krwi, tym mniejsze ryzyko rozwoju miażdżycy. Niemniej jednak lipoproteiny te muszą istnieć i pełnić swą zasadniczą rolę w transporcie cholesterolu do tkanek. Optymalnym poziomem LDL we krwi jest ich stężenie poniżej 115 mg/dl. Jeszcze niższe wartości (serca. Udowodniono, że wysoki poziom LDL w surowicy znacznie wyraźniej przyczynia się do rozwoju miażdżycy niż zwiększone stężenie cholesterolu całkowitego.

Co zwiększa poziom cholesterolu LDL?

tłuszcze pochodzenia zwierzęcego – smalec, tłuste mięso i wędliny, tłuste sery, jajka,

żywność typu fast-food,

słodycze ,

, dania błyskawiczne – zupki w proszku,

dieta ubogoresztkowa,

nadmierne spożywanie kawy,

nadużywanie alkoholu ,

, brak ruchu.

Jak obniżyć frakcje cholesterolu LDL?

W obniżeniu cholesterolu pomoże:

dieta bogata w warzywa i owoce,

dieta oparta na tłuszczach roślinnych,

o oliwa z oliwek, olej rzepakowy

o margaryny z dodatkiem steroli roślinnych

o oliwa z oliwek, olej rzepakowy o margaryny z dodatkiem steroli roślinnych dieta bogata w błonnik ,

o płatki owsiane

o kasze

o pieczywo gruboziarniste

, o płatki owsiane o kasze o pieczywo gruboziarniste chude mięso – gotowane, pieczone lub duszone,

umiarkowane spożywanie używek – kawy, alkoholu,

zaprzestanie palenia papierosów,

aktywność fizyczna – ćwiczenia aerobowe (tlenowe).

