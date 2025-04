Jak stwierdzić zakażenie kiłą?

Kiła (syfilis) jest to choroba przenoszona głównie drogą płciową, wywoływana przez bakterię o nazwie krętek blady. Wcześnie rozpoznana jest bardzo prosta do wyleczenia i nie pozostawia trwałych uszkodzeń. Niestety, wielu pacjentów, wstydząc się swojego schorzenia, unika wizyty u lekarza. Nieleczona kiła może skutkować w uszkodzeniach serca, mózgu, a nawet doprowadzić do śmierci.