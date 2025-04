Przez bardzo długi okres czasu guz trzustki rośnie nie dając żadnych objawów. Wczesne dolegliwości są bardzo niespecyficzne. Pojawiają się wzdęcia, brak łaknienia, utrata masy ciała, biegunki i nudności. Po wielu latach choroba może nagle ujawnić się pod postacią objawów tj.: powiększenie wątroby, żółtaczka, silny ból brzucha (jeden z najsilniejszych bólów chorobowych jakie może doświadczyć człowiek), wymioty, silne wyniszczenie, czy wodobrzusze.

Skąd mamy wiedzieć, że chorujemy na raka trzustki?

Określone zostały grupy ryzyka zachorowania na raka trzustki. Należą do niej pacjenci z przewlekłym zapaleniem trzustki, palacze tytoniu, predyspozycje genetyczne (choroba w rodzinie). Jeżeli podejrzewamy u siebie raka trzustki lub należymy do grup ryzyka należy zgłosić się do lekarza w celu wykonania poniższych badań.

Badania laboratoryjne

W badaniach laboratoryjnych szukamy cech cholestazy, czyli niewydolności żółciowej wynikającej z zatkania przewodów żółciowych przez uciskający je guz trzustki. Do cech cholestazy zaliczamy: hiperbilirubinemię sprzężoną, wzrost stężenia ALP i GGTP, niedokrwistość oraz hipoalbuminemię.

Badania obrazowe

Ustalono, że największą skutecznością w rozpoznawaniu raka trzustki cechuje się ścieżka diagnostyczna rozpoczynająca się od badania USG, następnie wykonaniu tomografii komputerowej, zakończona ECPW (endoskopową cholangiopankreatografią wsteczną).

Rozpoznanie zawsze potwierdza BAC (biopsja cienkoigłowa aspiracyjna) wykonywana pod kontrolą USG przez powłoki brzuszne lub podczas ultrasonografii endoskopowej (EUS)

Markery nowotworowe w raku trzustki

Markerem stosowanym w diagnostyce raka trzustki jest antygen towarzyszący nowotworom przewodu pokarmowego CA 19-9 (GIGA). Fizjologicznie wytwarzany jest przez komórki przewodu pokarmowego i wątroby płodu oraz przez dojrzałe komórki gruczołów ślinowych, oskrzeli, trzustki i dróg żółciowych. W praktyce marker ten używany jest jako wskaźnik nowotworów złośliwych trzustki i dróg żółciowych. Norma tego wskaźnika dla dorosłego człowieka wnosi: 0-37 U/ml. Służy także do różnicowania przewlekłego zapalenia trzustki od raka trzustki – wtedy często przekracza wartości nawet 500 U/ml. CA 19-9 może nieznacznie wzrosnąć także w raku żołądka, jelita grubego i wątroby.

Inne markery nowotworowe, które mogą wzrosnąć w raku trzustki to CEA – antygen karcinoembrionalny oraz AFP – alfafetoproteina (nieznaczne podwyższenie powyżej normy 20ng/ml, ale nie przekraczające 500ng/ml).