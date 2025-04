Funkcja hormonu

Hormon wzrostu wydzielany jest przez przysadkę mózgową i ma za zadanie przede wszystkim pobudzanie wzrostu nasad kości. Przed zakończeniem okresu pokwitania w nasadach tych znajduje się tkanka chrzęstna, która pod wpływem działania hormonu rozbudowuje się, co umożliwia przyrost kości na długość. Pod wpływem działania hormonów płciowych (testosteronu, estrogenów) dochodzi do zamknięcia się nasad poprzez przemianie znajdującej się tam chrząstki w tkankę kostną. Prawidłowe stężenie hormonu wzrostu przed stanem dojrzałości płciowej warunkuje osiągnięcie prawidłowej długości ciała.

Niedobór hormonu wzrostu

Niedobór hormonu wzrostu u dzieci powoduje wystąpienie tzw. karłowatości przysadkowej. Odchylenia od normy rozpoczynają się w takim wypadku w 2-3 roku życia i polegają na opóźnieniu wzrastania i ząbkowania. Warto zauważyć, że zostaje zachowana normalna sprawność intelektualna dziecka. Najczęściej nie daje się ustalić przyczyny zmniejszenia wydzielania hormonu. Szybkie wykrycie tego stanu umożliwia natomiast rozpoczęcie podawania hormonu wzrostu w postaci zastrzyków i osiągnięcie wyższego wzrostu.

Nadmiar hormonu wzrostu - gigantyzm i akromegalia

Przyczyną nadprodukcji hormonu wzrostu najczęściej jest gruczolak przysadki (łagodny nowotwór). Jeżeli do rozwinięcia się choroby dojdzie przed osiągnięciem dojrzałości i zamknięciem się nasad kostnych mówimy o gigantyzmie, jeśli później o akromegalii.

Gigantyzm wiąże się z osiągnięciem przez pacjenta nadmiernego wzrostu przy zachowanych prawidłowych proporcjach ciała. Nadmierny wzrost powoduje wzrost obciążenie np. układu krążenia i staje się przyczyną problemów zdrowotnych w późniejszej części życia.

Akromegalia stwierdzana jest u pacjentów dorosłych i polega na wybiórczym wzroście obwodowych części ciała. Powoduje to charakterystyczne zachwianie proporcji ciała a także przerost narządów wewnętrznych. Co więcej u pacjentów z podwyższonym stężeniem hormonu wzrostu dochodzi do rozwinięcia się cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i nadmiernej potliwości, co ma związek z działaniem hormonu wzrostu na przemianę materii.

