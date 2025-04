Prolaktyna (PRL, laktotropina, hormon laktotropowy) to hormon wydzielany przez przysadką mózgową. Jego podstawową funkcją jest stymulowanie rozwoju gruczołów mlecznych i wywoływanie laktacji. Najwyższy poziom prolaktyny w organizmie mają kobiety karmiące i jest to sytuacja absolutnie naturalna. Stężenie prolaktyny zmienia się także w codziennych sytuacjach. Rośnie np. po zjedzeniu posiłku, gdy jesteś bardzo zmęczona oraz podczas uprawiania seksu. W cyklu miesiączkowym poziom tego hormonu zwiększa się w pierwszej połowie cyklu, w drugiej zaś spada. To również jest normalne. Problem pojawia się, gdy prolaktyna rośnie ponad miarę, bo może to skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi.

Kiedy możemy podejrzewać podniesiony poziom prolaktyny?

Hiperoprolaktynemia, czyli podniesiony poziom prolaktyny może mieć różne przyczyny. Niekiedy jest po prostu objawem zaburzeń hormonalnych (często łączy się np. z niedoczynnością tarczycy lub zespołem policystycznych jajników), może być również objawem gruczolaka przysadki mózgowej lub pojawić się w wyniku np. intensywnych treningów. O tym, że z poziomem prolaktyny może być coś nie tak świadczą m.in.:

zaburzenia miesiączkowania (skrócone lub wydłużone cykle),

kłopoty z zajściem w ciążę (prolaktyna sprawa, że cykle stają się bezowulacyjne),

suchość pochwy,

ból piersi,

mlekotok,

obrzęk piersi,

obniżenie libido,

wypryski na twarzy i szyi,

nadmierne tycie,

Jak się bada prolaktynę?

Stężenie prolaktyny w organizmie określa się na podstawie badania krwi. Najlepiej robić je rano, między godziną 8 a 12, po przespanej nocy i na czczo. Dzień wcześniej nie wolno współżyć, ani jeść obfitej kolacji oraz forsownie ćwiczyć.

Jak odczytywać wyniki badania:

5-25 ng/ml: stężenie w normie

powyżej 25 ng/ml: możesz mieć nieregularne okresy i cykle bezowulacyjne

powyżej 50 ng/ml: może dojść do zupełnego zatrzymania miesiączki

powyżej 100 ng/ml: bywa objawem guza przysadki mózgowej

Jak obniżyć wysoki poziom prolaktyny?

W takiej sytuacji stosuje się leki hamujące wydzielanie tego hormonu. Po kuracji cykl miesiączkowy zwykle stabilizuje się, a samopoczucie wraca do normy. Jeśli przyczyną problemów jest guz przysadki (zdarza się to naprawdę rzadko), konieczny jest zabieg chirurgiczny.

Czym grozi nadmiar prolaktyny?