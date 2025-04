Retikulocyty, które wydostały się ze szpiku kostnego, dojrzewają szybko we krwi. Liczba retikulocytów we krwi obwodowej odpowiada w przybliżeniu liczbie retikulocytów, która danego dnia opuściła szpik kostny. Wartość retikulocytów na wyniku badania morfologicznego krwi jest podawana w promilach i stanowi stosunek retikulocytów do dojrzałych postaci krwinek czerwonych. Dla dorosłych kobiet i mężczyzn norma mieści się pomiędzy 5-15 %o. U noworodków prawidłowa wartość to 20-60 promili.

Reklama

Zobacz też: Interpretacja wyników badania morfologicznego krwi

Retikulocytoza

Najczęstsze przyczyny wzrostu liczby retikulocytów to :

zespoły hemolityczne w których dochodzi do nieprawidłowego zwiększenia niszczenia krwinek czerwonych;

niedokrwistość po dużej utracie krwi;

ostre niedotlenienie w efekcie którego erytropoetyna pobudzenie erytropoezę w szpiku;

w czasie leczenia choroby Addisona-Biermera , czyli niedokrwistości złośliwej – po 5-9 dniach od rozpoczęcia leczenia witaminą B12;

, czyli niedokrwistości złośliwej – po 5-9 dniach od rozpoczęcia leczenia witaminą B12; w czasie leczenia niedokrwistości z niedoboru Fe – po 2-3 dniach od rozpoczęcia leczenia preparatem żelaza;

retikulocytoza (wzrost liczby retikulocytów) to także najczulszy i najwcześniejszy wskaźnik odnowy procesu krwiotworzenia po transplantacji szpiku.

Retikulopenia

Najczęstsze przyczyny spadku liczby retikulocytów to:

niedokrwistość aplastyczna wynikająca z braku produkcji krwinek czerwonych, a tym samym retikulocytów przez szpik;

nieleczona choroba Addisona- Biermera, czyli niedokrwistość złośliwa. Choroba ta polega na braku czynnika Castla, substancji koniecznej do wchłaniania Wit. B12. Witamina ta konieczna jest do wytwarzania materiału genetycznego każdej komórki. Przy niedoborze najszybciej spada produkcja komórek wytwarzanych w dużych ilościach, a więc erytrocytów w szpiku kostnym;

w ostrych białaczkach (wypieranie retikulocytów i wcześniejszych form erytrocytów przez masę komórek białaczkowych w szpiku kostnym).

Jak zinterpretować wyniki?

Zatem u osób z niedokrwistościa, ocena retikulocytów odpowiada na pytanie czy spadek liczby krwinek czerwonych wynika z zaburzeń ich produkcji w szpiku czy może są one tracone w nadmiarze w skutek krwawienia lub hemolizy. Lekarze posługują się specjalnymi wzorami do obliczania bezwzględnej liczby retikulocytów oraz skorygowanej liczby retikulocytów uzwgledniającej hematokryt, aby dokładnie ocenić odpowiedź szpiku na stan niedokrwistości. Dlatego, tak ważne jest, aby z wynikami badań zawsze zwracać się do lekarza. Same wyniki podają tylko część informacji, resztę należy umieć odpowiednio odczytać.

Reklama

Zobacz też: Jakie są objawy niedokrwistości?