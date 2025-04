Czym jest badanie dopplerowskie?

Badanie dopplerowskie jest to rodzaj badania ultrasonograficznego, które pozwala na zobrazowanie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. W badaniu wykorzystuje się zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej od ruchomego obiektu. Częstotliwość fali powracającej do aparatu zmienia się w zależności od tego, czy obrazowany obiekt zbliża się czy oddala od źródła. Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne i nieszkodliwe dla pacjenta, można więc powtarzać je wielokrotnie.

Jakie są wskazania do wykonania badanie dopplerowskiego?

Podejrzenie chorób zastawek serca;

Tętniaki aorty i naczyń brzusznych;

Podejrzenie istnienia przetok naczyniowych;

Zaburzenia krążenia;

Objawy niedokrwienia narządów.

Jak przebiega badanie?

Badanie dopplerowskie nie wymaga niemal żadnego przygotowania. Jedynie jeśli obrazowanie dotyczy naczyń wątroby należy przyjść na czczo. Przed badaniem pacjent proszony jest o położenie się na leżance i odsłonięcie części ciała, która ma być zbadana. Lekarz nadkłada na głowicę aparatu ultrasonograficznego specjalny żel umożliwiający obrazowanie, po czym przesuwa głowicę po danym miejscu na ciele chorego.

Obraz naczyń krwionośnym wyświetla się na ekranie ultrasonografu, można także uwiecznić go na nośniku danych, np. płycie CD. Zwykle podczas badania możemy usłyszeć dźwięk – jest to szum krwi przepływającej przez naczynia. Badanie trwa około 20 minut. Pacjent otrzymuje opis badania, który później powinien przedstawić swojemu lekarzowi.

Rodzaje badania dopplerowskiego:

Badanie serca – pozwala na wykrycie wad zastawek serca, np. ich niedomykalności;

serca, np. ich niedomykalności; Badanie tętnic szyjnych – pozwala wykryć ich zwężenie , badanie wykonuje się w przypadku omdleń lub krótkotrwałych niedowładów o nieznanej przyczynie;

, badanie wykonuje się w przypadku omdleń lub krótkotrwałych niedowładów o nieznanej przyczynie; Badanie tętnic podobojczykowych – wykonywane w przypadku objawów niedokrwienia kończyn górnych;

kończyn górnych; Badanie tętnic kończyn dolnych – wykonuje się w przypadku żylaków kończyn dolnych lub w przypadku drętwienia nóg;

kończyn dolnych lub w przypadku drętwienia nóg; Badanie wątroby, trzustki, śledziony, nerek – pozwala na wykrycie zaburzeń w ich ukrwieniu i niektórych stanów chorobowych toczących się w tych narządach;

– pozwala na wykrycie zaburzeń w ich ukrwieniu i niektórych stanów chorobowych toczących się w tych narządach; Badanie narządów rozrodczych – wykonuje się je w przypadku zaburzeń wzwodu i niewyjaśnionej niepłodności ;

i niewyjaśnionej ; Badanie guzów pod kątem ich zezłośliwienia.

