Metoda badania

Aby zbadać poszczególne frakcji tłuszczów u danej osoby wystarczy jedna próbka krwi żylnej. Skomplikowana analiza laboratoryjna pozwala na skrupulatne oznaczenie stężenia takich lipidów jak: ilość cholesterolu całkowitego, poziom frakcji LDL, HDL oraz triglicerydów (TG). Aby wynik był wiarygodny należy pozostawać na czczo przez min. 8 godzin przed badaniem oraz ograniczyć dietę obfitą w tłuszcze.

Wyniki prawidłowe

Poniżej podano normy lipidogramu wg nowych wytycznych :

CHOLESTEROL CAŁKOWITY – poniżej 190 mg/dl

TRIGLICERYDY – poniżej 150 mg/dl

LDL – poniżej 115 mg/dl

HDL – mężczyźni – powyżej 40 mg/dl),

– kobiety – powyżej 46 mg/dl).

Powyższe normy są surowsze w przypadku osób cierpiących na cukrzycę. Choroba ta bowiem sama w sobie stanowi poważny czynnik ryzyka rozwoju patologii układu krążenia.

Wskazania do wykonania lipidogramu

Każda osoba wkraczająca w wiek dorosły powinna mieć wykonany lipidogram. Pozwoli to lekarzowi rodzinnemu w późniejszym okresie mieć punkt odniesienia w stosunku do wartości cholesterolu i jego poszczególnych frakcji u danej osoby. Można w ten sposób określić tendencję (spadkową czy zwyżkową) poszczególnych wyników, co pozwoli na włączenie w porę ewentualnego leczenia.

Ocena ryzyka miażdżycy

Podstawowym wskazaniem do wykonywania profilu lipidowego krwi jest ocena rozwoju miażdżycy. U osób z określonymi czynnikami ryzyka tej choroby należy powtarzać oznaczanie poziomu cholesterolu i jego frakcji co pewien określony czas.

Czynniki zwiększonego ryzyka rozwoju miażdżycy:

poziom cholesterolu całkowitego >190 mg/dl,

podwyższony poziom frakcji LDL tzw. „ złego cholesterolu ”,

”, niski poziom frakcji HDL tzw. „dobrego cholesterolu”,

nadciśnienie tętnicze,

cukrzyca ,

, palenie tytoniu,

zawał serca w młodym wieku w rodzinie chorego,

nadwaga lub otyłość,

zbyt mała aktywność fizyczna,

mężczyźni po 45 roku życia,

kobiety po menopauzie.

Miażdżyca, czyli postępujący proces niszczenia tętnic poprzez odkładanie się w ich ścianach złogów cholesterolu niechybnie prowadzi do wielu chorób sercowo-naczyniowych. W krajach rozwiniętych ta grupa schorzeń stanowi główną przyczynę zgonów, a prym wiodą zawał serca i udar mózgu.

Hiperlipidemie nabyte

Najczęstszą przyczyną hipercholesterolemii (podwyższonego poziomu cholesterolu) nabytej jest nieprawidłowy styl życia – dieta bogatotłuszczowa, brak lub zbyt mała aktywność fizyczna, palenie papierosów. Stąd też, pierwszym krokiem, aby u danej osoby zmniejszyć zbyt wysokie wartości cholesterolu, triglicerydów i LDL, zaś zwiększyć frakcję HDL, jest modyfikacja trybu życia. Kiedy ta zawiedzie, należy szukać pomocy w lekach.

Lipidogram pomocny jest także w poszukiwaniu innych przyczyn hiperlipidemii, którymi okazać się mogą różne choroby (cukrzyca, choroby nerek, wątroby, tarczycy) lub zażywane leki.

Hiperlipidemie wrodzone

U osób z podwyższonymi wartościami cholesterolu powyżej 300 mg/dl należy wziąć pod uwagę, jako przyczynę takiego stanu, możliwe wrodzone (dziedziczne) choroby związane z nieprawidłową gospodarką lipidową. Stanowią one najczęstszą przyczynę hipercholesterolemii u ludzi.

Kontrola leczenia

U chorych, którzy stosują terapię obniżającą poziom cholesterolu – zarówno za pomocą diety jak i leków – należy wykonywać rutynowy lipidogram w celu oceny skuteczności leczenia. Pozwala to na ustalenie prawidłowych dawek leków oraz podtrzymanie bądź dalszą modyfikację określonego stylu życia.

