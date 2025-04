Podczas ciąży zakażenia układu moczowego zdarzają się częściej niż zwykle – problem ten dotyczy nawet 10 proc. ciężarnych. Predysponują do tego zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie kobiety, ułatwiające kolonizację dróg moczowych (w większości przypadków przyczyną infekcji jest bowiem bakteria E. coli, bytująca w jelicie grubym) oraz ucisk płodu na pęcherz, co może być przyczyną jego niedostatecznego opróżnienia (w zalegającym moczu łatwiej rozwijają się bakterie). Objawem infekcji może być zwiększenie liczby leukocytów, stwierdzane podczas rutynowego badania moczu. Takich wyników moczu nie wolno podczas ciąży lekceważyć!

Jakie są normy leukocytów w moczu?

Liczba leukocytów w moczu nie powinna przekraczać 5. Także u kobiet w ciąży. Jeśli jest ich za dużo (10 lub więcej), jest to powód do tego, by umówić się na wizytę do ginekologa. Może to być objawem zapalenia dróg moczowych, które nieleczone może spowodować komplikacje niebezpieczne dla płodu. Jest to tym bardziej pilne, im więcej jest innych nieprawidłowości w badaniu ogólnym moczu.

Jeśli stwierdzono także obecność białka, licznych bakterii i/lub krwinek czerwonych (erytrocytów) na wizytę należy umówić się najlepiej w ciągu najbliższych 24 godzin. Dzięki temu można zmniejszyć do minimum ryzyko powikłań (np. zapalenia górnych dróg moczowych i inne). Koniecznie trzeba poprosić lekarza o skierowanie na posiew moczu wraz z antybiogramem, by ustalić, jaka bakteria jest przyczyną infekcji i na jakie antybiotyki jest ona wrażliwa. Wówczas lekarz może ustalić właściwą terapię (są antybiotyki, które można brać podczas ciąży i nie wpływają one na rozwój dziecka).

Uwaga! W I. I II. trymestrze zapalenia dróg moczowych mogą stanowić poważne zagrożenie dla samego przebiegu ciąży oraz prawidłowego rozwoju płodu (zagrożenie przedwczesnym porodem, niska masa urodzeniowa noworodka).

