Nadmiar glukozy we krwi

Reklama

Najczęściej glukoza pojawia się w moczu kiedy jej stężenie jest bardzo wysokie we krwi. Nerka wówczas nie jest w stanie wyregulować jej poziom do wartości prawidłowych i wydala nadmiar cukru poza organizm człowieka. Wartością progową jest stężenie glukozy w surowicy ponad 180mg%. Stan taki najczęściej dotyczy chorych na cukrzycę. Dlatego też u diabetyków (osób chorych na cukrzycę) badanie moczu pod kątem obecności w nim m.in. glukozy informuje o prawidłowym przebiegu leczenia.

Upośledzone wchłanianie zwrotne

Obecność glukozy w moczu może wynikać również ze stosowanych leków, hormonów oraz substancji trujących zażytych przez chorego. Innymi przyczynami cukromoczu mogą być choroby wątroby, nadnerczy, mózgu (przysadki mózgowej) czy samych nerek. Niewydolne nerki nie są w stanie przeprowadzać resorpcji zwrotnej glukozy z kanalików do krwi, mimo, że jej stężenie we krwi jest prawidłowe. Dlatego też patologie cewek nerkowych często wiążą się z obecnością cukromoczu.

Przemijający cukromocz pojawia się u osób, którym podano kroplówkę z glukozą oraz u chorych, u których zaaplikowano adrenalinę.

Zobacz też: Do czego służy indeks glikemiczny?

Hormony regulują poziom cukru

Poziom glukozy we krwi kontrolowany jest przez wiele mechanizmów, jednak najważniejszymi z nich są hormony trzustki i nadnerczy. Trzustka produkuje dwa przeciwstawnie działające do siebie substancje – insulinę i glukagon. Pierwsza z nich ma za zadanie obniżyć stężenie glukozy w surowicy, druga zaś ją podwyższyć. Kiedy dochodzi do nieprawidłowego wydzielania insuliny, jak ma to miejsce w cukrzycy, wysoki poziom cukru krąży przez długi czas po organizmie, czego konsekwencją jest jego obecność w moczu.

Z kolei hormony kory nadnerczy, tzw. glikokortykoidy, również zaangażowane są w gospodarkę glukozy poprzez zwiększanie jej stężenia we krwi. W przeciwieństwie do trzustki, nadnercza są kontrolowane przez wyższe ośrodki mózgu – przysadkę mózgową, która pobudza je do pracy za pomocą wydzielanego hormonu o nazwie ACTH. Dlatego też zbyt wysoki poziom glukozy w surowicy może wynikać z nadczynności zarówno kory nadnerczy (zespół Cushinga) jak i przysadki mózgowej (gruczolaki).

Cukromocz w ciąży jest normą

W kobiet w ciąży cukromocz najczęściej określany jest mianem fizjologicznego. Jest to normalne zjawisko które wynika z mniejszej, niż u osoby dorosłej, wartości progowej stężenia glukozy we krwi, która wynosi w tym przypadku 150mg%.

Rodzaje cukromoczu

Cukromocz w większości przypadków to obecność w moczu glukozy. Ten stan określany jest bardziej precyzyjniej – glukozurią. Istnieją jeszcze inne typy cukromoczu, o wiele rzadsze, takie jak fruktozuria (obecność fruktozy w moczu), galaktozuria (obecność galaktozy w moczu) czy laktozuria (obecność laktozy w moczu).

Objawy cukromoczu

Obecności cukru w moczu towarzyszą inne nieprawidłowości. Glukoza jest substancją osmotycznie czynną, tzn. pociąga za sobą wodę. Dlatego też osobom z cukromoczem towarzyszy nadmiernie przyspieszona diureza (zwiększa się ilość wydalanego moczu), przez co szybciej się odwadniają. Dodatkowymi objawami są wysychające śluzówki ust, nadmierne pragnienie, senność i osłabienie. W badaniu ogólnym moczu zwraca uwagę także zwiększenie jego ciężaru właściwego a w przypadku zaawansowanej cukrzycy obecność ciał ketonowych.

Reklama

Polecamy: Po co leczyć cukrzycę?