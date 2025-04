Jeśli poziom trójglicerydów u dorosłych przekracza 150 mg/dl krwi, a u dzieci wynosi ponad 100 mg/dl, to znak, że pora skonsultować się z lekarzem. Niezależnie jednak od wizyty warto wziąć pod lupę panujące w rodzinie nawyki (głównie brak ruchu i niewłaściwa dieta). Bo często to właśnie one przyczyniają się do złej gospodarki lipidowej.

Podwyższone trójglicerydy – dieta

Trójglicerydy rosną, gdy jadasz zbyt kalorycznie, ale też gdy w menu gości zbyt wiele tłuszczów zwierzęcych, cukru czy alkohol. Jak naprawić ewentualne błędy?

Komponując jadłospis regulujący poziom trójglicerydów (a także cholesterolu), postaraj się tak dobierać składniki, aby codziennie zjadać:

7, 8 porcji produktów zbożowych – porcja to np. kromka chleba, 30 g produktów sypkich, najlepsze dla ciebie będą: chleb z mąki z pełnego przemiału, kasze, brązowy ryż, płatki owsiane,

5 porcji warzyw (porcja to ok. 1/2 szklanki warzyw rozdrobnionych lub sztuka, np. średni pomidor). Zdrowe są w zasadzie wszystkie, zwłaszcza surowe lub krótko gotowane czy duszone bez tłuszczu warzywa. Szczególnie dobre dla układu krążenia są jednak pomidory, brokuły, szpinak i dynia,

5 porcji owoców (porcja to garść, średnia sztuka, szklanka soku), przy czym najbardziej wskazane są: jabłka, morele, pomarańcze, grejpfruty, aronia i czarna porzeczka,

2 porcje niskotłuszczowego nabiału (porcja to 1/2 szklanki płynu lub 5 dag np. sera) – wybieraj chude mleko, jogurt i twaróg,

2 porcje chudego mięsa lub ryb (porcja to 10 dag dania po przygotowaniu), jadaj zatem drób bez skóry (zwłaszcza piersi z kurczaka lub indyka) oraz tłuste ryby morskie, np. łososia czy makrelę,

2 porcje tłuszczów roślinnych – porcja to łyżeczka oleju roślinnego, oliwy czy miękkiej margaryny,

– porcja to łyżeczka oleju roślinnego, oliwy czy miękkiej margaryny, 3 porcje tygodniowo nasion i orzechów, czyli migdałów, słonecznika, grochu, fasoli, soczewicy, ziaren soi (porcja to 2 łyżki lub 1/2 szklanki w wypadku strączkowych).

Jeśli twoim problemem jest nadwaga albo tłuszcz gromadzi ci się na brzuchu, układaj jadłospis tak, by wymienione wcześniej produkty jadać w ramach 4–5 małych, ale równo rozłożonych w czasie posiłków (co 3–4 godziny). To pomoże ci uniknąć ataków głodu i ureguluje metabolizm, a co za tym idzie – ułatwi gubienie kilogramów.

Trójglicerydy są bardzo podwyższone?

Co to oznacza?

O wysokim poziomie trójglicerydów mówimy przy zakresie 200–500 mg/dl krwi. A o bardzo wysokim, gdy poziom trójglicerydów oscyluje wokół 500 mg/dl lub tę wartość przekracza. Taki stan,jeśli się utrzymuje, może prowadzić do stłuszczenia wątroby czy poważnych problemów z trzustką. Winduje też ryzyko miażdżycy, a w efekcie także choroby wieńcowej, zawału serca czy udaru mózgu.

Ważne – podwyższony poziom trójglicerydów może, ale nie musi iść w parze z nadmiarem cholesterolu.