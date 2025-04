Problemy z oddychaniem u dzieci i niemowląt

Najczęstszym objawem problemów z oddychaniem u małych dzieci jest duszność. Jest to subiektywny objaw braku powietrza i trudności z oddychaniem. Niektóre dzieci są jednak za małe, aby zasygnalizować rodzicom, że dzieje się coś niepokojącego. Dlatego Ty musisz ocenić stan dziecka. W tym celu powstały obiektywne objawy kliniczne duszności u dzieci. Należą do nich: przyspieszenie oddechów (noworodki > 60/min, niemowlęta > 50/min, dzieci. 40/min), wciąganie ścian klatki piersiowej podczas oddychania, silne ruszanie skrzydełkami nosa. Odpowiedz na poniższe pytania, aby dowiedzieć się co może być przyczyną problemów z oddychaniem u Twojego malca.