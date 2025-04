Proteza zębowa jest w naszym kraju najpopularniejszym sposobem radzenia sobie z dużymi brakami w uzębieniu. Z raportu „9 milionów powodów – użytkownicy protez zębowych w Polsce” wynika, że 57% osób w wieku 40+ nosi protezę zębową[1]. Mimo to, społeczeństwo nie zdaje sobie jednak sprawy z powszechności tego zjawiska. Według zebranych danych aż 88% respondentów za nisko oszacowało skalę codzienności użytkowania protez[2].

Kim są użytkownicy protez zębowych w Polsce?

Badania pokazują, że użytkownikami protez zębowych w Polsce w przeważającej części są kobiety oraz osoby o średnim i wyższym wykształceniu. Co więcej, aż 69% osób noszących protezę zębową ma mniej niż 70 lat (40-69)[3]. To oznacza, że nadal są aktywni zawodowo. Należy więc zakładać, że dbanie o stan zdrowia i estetyczny wygląd to dla nich bardzo ważna kwestia. Te osoby doświadczają jednak poczucia wstydu, lęku przed ośmieszeniem oraz izolacji. To one potrzebują wsparcia, by móc otwarcie mówić o swoich wątpliwościach związanych z protezą zębową, szukać odpowiedzi na pytanie, jak prawidłowo ją mocować i pielęgnować, by móc w pełni cieszyć się życiem.

Protezy zębowe utożsamiane są przez ich użytkowników ze starością, przykrą koniecznością, zaniedbaniem. Są to jednak skojarzenia oparte na percepcji społecznej, poczuciu, iż tak są postrzegane przez innych. Prawie 70% respondentów noszących protezy zębowe nigdy nie rozmawiało na ten temat z nikim poza rodziną lub lekarzem[4]. Jednak dla osób posiadających dobrze dopasowane i odpowiednio zadbane protezy są one źródłem wielu korzyści i pozytywnych doświadczeń.

Niestety wielu z nas ulega stereotypom w tym zakresie, także użytkownicy protez. Takie myślenie rzutuje negatywnie na samopoczucie, pewność siebie i samoocenę osób korzystających z protez. Poczucie wstydu związane z użytkowaniem protezy zębowej odbiera im również gotowość do sięgania po specjalistyczne preparaty do pielęgnacji i mocowania protezy, co przekłada się na realne problemy funkcjonalne, zdrowotne, a nawet społeczne. Ludzie ci często z obawy przed wyśmianiem, że noszą protezę zębową, rezygnują z codziennych ważnych dla siebie aktywności – spotkań z rodziną i znajomymi, uprawiania sportu, wizyt w teatrze czy zabawy z wnukami

– tłumaczy psycholog Anna Kędzierska, ekspertka kampanii „9 milionów powodów”.

Z protezą zębową możesz cieszyć się pełnią życia



Kampania „9 milionów powodów” walczy z utrwalaniem i powielaniem nieprawdziwych mitów odnośnie użytkowania protez zębowych. Ten temat nie powinien być wstydliwy, czy wzbudzający zakłopotanie, bo przecież noszenie protezy tożsame jest z troską o własne zdrowie. Jednak nie należy zapominać o odpowiednim umocowaniu i pielęgnacji protezy, która podobnie jak naturalne zęby wymaga odpowiedniej higieny przy zastosowaniu właściwych środków. Stosowanie specjalnego kremu do mocowania protez zębowych pomaga zapobiegać nadmiernemu przemieszczaniu się protezy – na przykład w trakcie jedzenia, mówienia czy podczas wykonywania gwałtownych ruchów. Dzięki temu znika dyskomfort spowodowany obawą przed wypadaniem protezy. Również codzienne szczotkowanie odpowiednią pastą i delikatną szczoteczką to podstawa w pielęgnacji protezy zębowej. Pomaga utrzymać ją w dobrym stanie przez długi czas, a także gwarantuje, że twoje zęby będą czyste, a oddech świeży.

Użytkownicy protez częściowych mogą korzystać z past 2w1 dostosowanych zarówno do protez, jak i naturalnych zębów. Skuteczną ochronę przed szkodliwym działaniem bakterii i grzybów gromadzących się na protezie zapewniają również specjalistyczne tabletki do czyszczenia protez zębowych. By proteza zębowa zachowała swą odporność na obciążenia, powinno przechowywać się ją w suchym miejscu.

Dzięki odpowiednio dopasowanej i umocowanej protezie zębowej wiele osób odzyskuje poczucie pewności siebie, zaczyna się pełniej uśmiechać, ma wrażenie swojej większej atrakcyjności

i estetyczności wyglądu. Duża część odzyskuje także swobodę podczas jedzenia, może wygodniej

gryźć oraz ma świadomość, iż pełne uzębienie, jakie zyskuje dzięki protezie, pozwala bardziej dbać o zdrowie – ze względu na dokładniejsze przeżuwanie i gryzienie pokarmów.

Wejdź na stronę www.9milionowpowodow.pl i zobacz, że proteza nie musi Cię ograniczać.

Organizatorem kampanii jest firma GlaxoSmithKline – która jako właściciel marki Corega, będącej liderem w segmencie produktów do mocowania i higieny protez zębowych oraz firma społecznie odpowiedziana – podjęła się edukacji społeczeństwa w tym temacie. Tę istotną społecznie i zdrowotnie kampanię wspierają Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ambasadorem kampanii został Robert Janowski.

