Przede wszystkim warto rozpoznać, czy ból pojawiający się przed i podczas miesiączki jest bólem pierwotnym - naturalnie towarzyszącym wielu kobietom od wieków, czy wtórnym - czyli objawem jakiejś choroby pojawiającym się akurat w czasie menstruacji.

Reklama

Siła na kobiecy ból - dowiedz się więcej!

Po pierwsze - boli, bo tak chciała natura?

Bolesne miesiączkowanie zwane pierwotnym czy też samoistnym po raz pierwszy pojawia się zwykle po pół roku do roku od wystąpienia pierwszej miesiączki. Objawia się to jako skurczowe bóle podbrzusza oraz bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa, którym towarzyszyć mogą osłabienie, nudności, a nawet wymioty i biegunka. Z wiekiem zwykle się nasilają, ale często zmniejszają się lub ustępują po urodzeniu dziecka. Bóle te związane są z zaburzeniami kurczliwości i ukrwienia mięśnia macicy spowodowanymi zmienioną aktywnością substancji znajdujących się we krwi (tzw. prostaglandyn).

Jak rozpoznać pierwotne bolesne miesiączkowanie? Zanim lekarz postawi diagnozę zwykle najpierw robi serię badań (hormonalne, USG, cytologia, posiew z szyjki macicy), by wykluczyć choroby i patologie. Przy bolesnym miesiączkowaniu stosuje się środki przeciwbólowe, rozkurczowe, ciepłe okłady. Czasami pomaga… ruch.

Zobacz: Czy można ćwiczyć w czasie miesiączki?

Po drugie - ból może być objawem choroby

Ból wtórny towarzyszy miesiączkowaniu wtedy, kiedy jego powodem jest choroba, wada budowy lub czynniki zewnętrzne. Dolegliwości pojawiają się zazwyczaj po 30. roku życia. Ból podczas miesiączki, oprócz podbrzusza, obejmuje także okolicę krzyżowo-lędźwiową, może promieniować do pachwin. W odróżnieniu od pierwotnego bolesnego miesiączkowania, dolegliwości pojawiają się znacznie wcześniej, często już w połowie drugiej fazy cyklu. Towarzyszyć może mu dyskomfort bądź ból podczas stosunku płciowego, a także trudności z zajściem w ciążę.

Diagnoza stawiana jest na podstawie wyników tych samych badań, co przy bólu pierwotnym (ginekologiczne, hormony, USG, cytologia, posiew, testy na HPV). W odróżnieniu od samoistnego bolesnego miesiączkowania, gdzie wyniki badań były prawidłowe - tutaj stwierdzona zostaje patologia.

Lista chorób, które objawiają się bolesnym miesiączkowaniem jest długa. Są to między innymi: endometrioza, mięśniaki macicy, polipy, torbiele jajników, stany zapalne, zakażenia, choroby przenoszone drogą płciową. Każda z chorób wymaga osobnej dodatkowej diagnostyki i leczenia. Zwykle po wyleczeniu bóle towarzyszące miesiączkowaniu znacznie się zmniejszają.

Reklama

Polecamy także: Co spakować na wakacje, żeby potem nie szukać nerwowo najbliższego sklepu.