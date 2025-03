Spis treści:

Choroba przeziębieniowa to najczęstsza infekcja górnych dróg oddechowych spowodowana przez wirusy. W większości przypadków wywołują ją rinowirusy (HRV). W odróżnieniu przeziębienia od innych infekcji pomaga znajomość poszczególnych etapów choroby. Oto trzy charakterystyczne fazy przeziębienia.

Etap wczesny (1-2 dzień)

Początkowe objawy przeziębienia mogą się różnić u poszczególnych osób, ale na ogół pojawiają się: wodnisty katar (wydzielina jest przezroczysta i jest jej dużo), drapanie w gardle lub ból gardła oraz lekkie zmęczenie. Są to oznaki tego, że wirusy zaatakowały układ oddechowy, powodują miejscowy obrzęk i stan zapalny, a układ odpornościowy został zaprzęgnięty do walki z chorobą. Wczesny etap infekcji cechuje się łagodnymi symptomami, które przeważnie nie powodują, że musimy położyć się do łóżka.

Na pierwszym etapie przeziębienia jest ważne, aby jednak dać organizmowi odpocząć. Dzięki temu będzie miał więcej zasobów do walki z infekcją. Pamiętaj również o piciu dużej ilości płynów, co pozwoli uniknąć odwodnienia i jest niezbędne do prawidłowego działania naszego systemu obronnego. Więcej: Co brać na pierwsze objawy przeziębienia?

Etap nasilenia objawów (2-5 dzień)

Drugi etap przeziębienia charakteryzuje się nasileniem objawów, które osiągają szczyt między 3 a 4 dniem. Do poprzednich symptomów może dołączyć kaszel, podwyższona temperatura ciała i bóle mięśniowe. Gorączka raczej nie występuje. Podczas tej fazy przeziębienia katar staje się gęstszy, przez co utrudnia oddychanie, nos jest zatkany i występują zaburzenia węchu i smaku. Wydzielina z nosa może mieć kolor żółty lub zielonkawy, co wbrew obiegowej opinii nie oznacza, że rozwinęła się infekcja bakteryjna (sprawdź: co oznacza kolor kataru?).

Na tym etapie choroby z pomocą przychodzą przede wszystkim inhalacje na katar, które pomagają rozrzedzić zalegającą w nosie wydzielinę i ułatwiają jej usuwanie. Poza tym warto płukać gardło wodą z solą – likwiduje zarazki, nawilża błonę śluzową gardła, działa też dezynfekująco i przeciwzapalnie. Nadal wskazany jest odpoczynek i picie dużej ilości płynów.

Etap zdrowienia (5-10 dzień)

Ostatni etap przeziębienia to okres zdrowienia. Objawy ustępują, chociaż nadal może dokuczać ci zatkany nos, brak powonienia i smaku oraz osłabienie. Katar staje się gęsty i ma ciemny kolor, nawet brązowy, jest trudny do wydmuchania. Z powodu spływającej po gardle wydzieliny wielu osobom przeszkadza w tym czasie kaszel. Zazwyczaj jest on początkowo suchy, a po około 2-3 dniach zmienia się w mokry. Często jest ostatnim i najdłużej trwającym objawem przeziębienia. Większość osób wraca do zdrowia bez specjalnego leczenia.

Aby wspomóc organizm na tym etapie przeziębienia, należy nawilżać drogi oddechowe, a więc sprawdzą się inhalacje na kaszel, nawilżanie powietrza i picie płynów. Warto sięgnąć po naturalne syropy na kaszel, np. syrop z cebuli, syrop z buraka, prawoślazu lub babki lancetowatej, które działają łagodząco na drogi oddechowe i ułatwiają usuwanie zalegającej wydzieliny. Po chorobie dobrze jest wzmocnić odporność nadwyrężoną chorobą. Pomocne będą preparaty z jeżówką, cynkiem, witaminami C i D oraz probiotyki.

Okres inkubacji przeziębienia, czyli czasu od kontaktu z wirusami do wystąpienia pierwszych objawów, jest różny, ale w przypadku rinowirusów wynosi 1-2 dni. Innymi słowy, przeziębienie rozwija się bardzo szybko od kontaktu z chorą osobą. Już następnego dnia możemy odczuwać pierwsze dolegliwości.

Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Wystarczy, że ktoś z naszego otoczenia kichnie lub będzie do nas mówił z bliskiej odległości. Przeziębienie w odróżnieniu np. do grypy rozwija się dość łagodnie. Z dnia na dzień dochodzą kolejne objawy i samopoczucie nieco się pogarsza. W większości przypadków bez specjalnego leczenia w ciągu 7 dni przeziębienie całkowicie ustępuje.

Chociaż przeziębienie cechuje się łagodnymi objawami, to jak każda infekcja, może powodować powikłania. Zaniepokoić powinny takie dolegliwości jak:

ból ucha,

ból w klatce piersiowej,

duszność,

nieustępowanie objawów w ciągu 7 dni,

pojawienie się wysokiej gorączki, trudnej do obniżenia,

pojawienie się nalotów na gardle,

silny ból zatok, głowy lub twarzy,

kaszel trwający ponad 10 dni,

nieustępujące zmęczenie, trwające dłużej niż 10 dni.

Dodatkowe objawy mogą świadczyć o powikłaniach przeziębienia, takich jak zapalenie ucha, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli.

