Jak stawiać bańki? Przede wszystkim zależy to od ich rodzaju: czy są to bańki bezogniowe, czy tradycyjne (ogniowe). Poniżej znajdziesz instrukcję stawiania baniek, dzięki której zabieg będzie nie tylko skuteczny, ale i bezpieczny. Stawianie baniek to skuteczna metoda poprawiająca odporność, którą stosowały już nasze babcie. Polecają ją również lekarze. Zobacz, jak stawiać bańki ogniowe (klasyczne), gumowe i bezogniowe.