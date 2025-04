Jeśli dolegliwość ta dokucza ci tylko wtedy, gdy jest zimno – nie ma powodu do obaw. To po prostu naturalny mechanizm obronny organizmu. Pod wpływem niskiej temperatury kurczą się bowiem naczynia krwionośne w nogach i dłoniach, aby skierować dodatkową porcję krwi do organów wewnętrznych (ich ogrzanie jest bowiem ważniejsze).

Po prostu unikaj długiego przebywania na mrozie, a przed wyjściem na dwór załóż naprawdę ciepłe rękawiczki, skarpety i buty. Po powrocie zaś rozmasuj stopy i dłonie (ale ich nie rozcieraj) i weź ciepłą kąpiel. Rozgrzewające napoje i ciepłe ubrania pomogą tylko wtedy, gdy stopy i dłonie marzną z powodu niskiej temperatury, a nie dolegliwości zdrowotnych.

Co jednak, jeśli dłonie i stopy marzną ci, nawet gdy jest ciepło? Trzeba poszukać przyczyny. Oto najczęstsze przyczyny marznących dłoni i stóp:

Zaburzenia krążenia

Zimne ręce i nogi to domena osób z niskim ciśnieniem krwi (poniżej 100/60 mmHg). O ile nie daje się ono za bardzo we znaki (nie powoduje np. nadmiernej senności i osłabienia), nie ma powodu do obaw. Ponieważ jednak marznięcie kończyn może także informować o niewydolności serca czy rozległej miażdżycy, na wszelki wypadek warto się przebadać.

Jak sobie pomóc?

Poproś lekarza o zbadanie ciśnienia, a także skierowania na EKG i badanie poziomu cholesterolu. Powiedz mu także, jakie leki przyjmujesz (marznięcie kończyn bywa bowiem skutkiem ubocznym stosowania niektórych preparatów – również kardiologicznych). Jeśli okaże się, że to tylko efekt niskiego ciśnienia, postaraj się więcej ćwiczyć. Regularna aktywność (choćby marsze) wspomaga bowiem pracę układu krążenia. Proste ćwiczenia wykonuj także podczas pracy, np. rób sobie przerwy po to, by pokręcić stopami, podreptać trochę na palcach czy rozruszać dłonie.

Narażenie na stres

Pod wpływem emocji (również tych wywołanych przez radosne zdarzenie) twój organizm produkuje sporą dawkę adrenaliny. Hormon ten powoduje między innymi zwężanie się naczyń krwionośnych, a w efekcie także marznięcie dłoni i stóp.

Jak sobie pomóc?

Jeśli często zmagasz się ze stresem, spróbuj wypracować swoją metodę na odreagowanie nadmiaru emocji. Możesz w tym celu np. tańczyć, spacerować, słuchać ulubionej muzyki, czytać czy robić ćwiczenia oddechowe (głęboko, regularnie oddychając). Doraźnie warto też sięgać po uspokajające zioła (napary, toniki) z melisą, kozłkiem lekarskim czy dziurawcem.

Problemy z kręgosłupem

Masz wadę postawy? A może wiele godzin spędzasz w niewygodnej dla kręgosłupa pozycji (np. za biurkiem)? Wynikiem tego bywa ucisk na nerwy, które kontrolują kurczenie się naczyń krwionośnych. To także może przyczyniać się do marznięcia stóp i dłoni.

Jak sobie pomóc?

Poproś lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie do ortopedy. A jeśli masz pracę siedzącą, postaraj się częściej robić sobie przerwy i aktywniej spędzać czas wolny.

Palenie tytoniu

Nikotyna nasila kurczenie się naczyń krwionośnych, przyczynia się też do rozwoju miażdżycy i stanów zapalnych. To może powodować marznięcie dłoni i stóp. Spowodowany tym dyskomfort jest jednak najmniejszym problemem w porównaniu z poważnymi powikłaniami zdrowotnymi wynikającymi z palenia.

Uwaga! U nałogowych palaczy (zwłaszcza mężczyzn) zimne dłonie i stopy, którym towarzyszy ból i drętwienie palców oraz sinienie skóry na nogach, mogą być objawem choroby Bürgera. W takim przypadku konieczne jest nie tylko rzucenie palenia, ale i szybka wizyta u lekarza (najlepiej chirurga naczyniowego).

Jak sobie pomóc?

Najwyższy czas rzucić palenie!