Seria produktów pod nazwą Biała Perła jest przeznaczona do specjalistycznego i kompleksowego dbania o higienę jamy ustnej i zębów z szczególnym uwzględnieniem wybielania. Produkty wybielające zęby stworzono w oparciu o nadtlenek karbamidu, substancję aktywną stosowaną do wybielania zębów przez stomatologów. Seria przeznaczona jest do bezpiecznego wybielania

w domowych warunkach – oznacza to, że substancje czynne oraz fluorki zawarte w żelu dobrano

w proporcjach odpowiadających najostrzejszym normom krajowym i europejskim. Biała Perła to skuteczny, wygodny system wybielania poparty doświadczeniami oraz badaniami klinicznymi, które nie wykazały zagrożenia dla zębów. Gama produktów od kilku lat jest dostępna nie tylko w Polsce, lecz także w Europie i USA.



Seria Biała Perła Specjalista zawiera:

- Biała Perła SYSTEM – pełna kuracja. Stomatologiczny żel wybielający

z aplikatorami do indywidualnego formowania

- Biała Perła SIMPLE - szybka kuracja. Stomatologiczny żel wybielający w pędzelku do wygodnej aplikacji

- Biała Perła PASTA DO ZĘBÓW – wybielanie enzymatyczne

Reklama

Produkty do wybielania zębów z serii Biała Perła można kupić w aptekach oraz sklepach internetowych.

BIAŁA PERŁA SYSTEM

Biała perła SYSTEM to produkt opracowany przez lekarzy stomatologów, którego efektem jest szybkie, bezpieczne

i skuteczne wybielanie zębów w warunkach domowych. Preparat rozjaśnia przebarwienia szkliwa przy użyciu stomatologicznego żelu wybielającego, który umieszcza się w indywidualnie dopasowanych aplikatorach i stosuje aż do momentu uzyskania pożądanego poziomu wybielenia – nawet do 5 odcieni. Aktywny składnik żelu wybielającego to – bezpieczny dla szkliwa – nadtlenek karbamidu, który stosowany jest przez stomatologów na całym świecie. W momencie kontaktu z zębami, nadtlenek karbamidu jest przekształcany w tlen, który usuwa organiczny nalot z zębów. Struktura zębów pozostaje nienaruszona.

Ze względu na swój skład, Biała Perła SYSTEM wykazuje również działanie dezynfekujące, a co za tym idzie obniża ilość bakterii w jamie ustnej i zapobiega zapaleniom dziąseł.

Opakowanie zawiera:

2 x tuba z żelem wybielającym

3 x aplikator na zęby do formowania

1 dozownik - strzykawka

etui

instrukcja

skala bieli

Pojemność: 2 x tubka żelu po 65 g

Ilość żelu w tubie wystarczy na 130 aplikacji, na górne i dolne zęby.

Do opakowania dołączona jest skala bieli, dzięki której można śledzić postępy w kuracji.

Cena: 51 zł

BIAŁA PERŁA SIMPLE

Wybielanie zębów metodą Biała Perła Simple daje możliwość kontynuacji kuracji przeprowadzonej Białą Perłą System w celu utrzymania efektu wybielania. Produkt Biała Perła Simple dedykowany jest także osobom, które nie mają potrzeby stosowania pełnej kuracji Biała Perła System z racji na stan bieli zębów nieznacznie odbiegający od oczekiwanego. Biała Perła Simple charakteryzuje się dużą wygodą i łatwością aplikacji żelu bezpośrednio na zęby przy pomocy pędzelka - dlatego szczególnie poleca się stosowanie produktu w przypadku potrzeby punktowego wybielania miejscowych przebarwień. Żel wybielający zawiera substancję czynną nadtlenek karbamidu 10%. Pojemnik z pędzelkiem mieści się w kieszeni lub torebce, więc można go mieć pod ręką przez cały dzień i stosować w odpowiadającym nam czasie i miejscu.

Pojemność: 2,2 ml

Cena: 29 zł

BIAŁA PERŁA PASTA DO ZĘBÓW

Biała Perła Pasta do zębów wybiela zęby poprzez działanie enzymatyczne. Dzięki temu łagodnie, ale skutecznie usuwa przebarwienia na zębach i w szkliwie powstałe od kawy, herbaty, dymu papierosowego i innych produktów. Pasta pozwala na przywrócenie i zachowanie naturalnej bieli zębów (efekt wybielenia do 2 tonów) oraz wspomaga remineralizację szkliwa. Działa bakteriostatycznie

i ogranicza nadwrażliwość zębów i dziąseł. Jako uniwersalna pasta skutecznie chroni biel zębów a także, w odróżnieniu od większości past wybielających, nie ściera szkliwa - działa delikatniejszą metodą wybielania za pomocą enzymu, który wnika w szkliwo.

Reklama

Pojemność: 75 ml

Cena: 19 zł