Lekarze rodzinni przypominają, że osoby, które od poniedziałku będą szczepione przeciwko COVID-19, powinny się odpowiednio przygotować. Informacja została skierowana przede wszystkim do osób najstarszych, bo to ta grupa ma przyjąć szczepionkę w pierwszej kolejności.

Osoby, które są zarejestrowane na szczepienie, otrzymują dzień przed wizytą przypomnienie SMS-em. Jeśli pacjent nie posiada telefonu komórkowego, może przy zapisywaniu się do przychodni podać numer bliskiej osoby.

W dniu wizyty przede wszystkim należy zjeść śniadanie, posiłek powinien być lekki.

Seniorzy czasem przychodzą do lekarza na czczo i nie zażywają leków „na wszelki wypadek”. W przypadku wizyty związanej ze szczepieniem jest to szczególnie niewskazane. Może dojść do zmiany ciśnienia lub zasłabnięcia, nie w efekcie podania szczepionki, tylko z powodu hipoglikemii

– wyjaśnia lek. Agata Sławin z Porozumienia Zielonogórskiego.