Okres inkubacji koronawirusa, czyli czas od wniknięcia wirusa do organizmu do wystąpienia objawów, wynosi od 2 do 14 dni (u dzieci od 2 do 27 dni). Średnio symptomy rozwijają się po 5-7 dniach od kontaktu z patogenem.

Przed pojawieniem się objawów COVID-19, występuje tzw. stan bezobjawowy, kiedy testy wskazują na aktywne zakażenie, ale pacjent nie odczuwa jeszcze żadnych dolegliwości.

W czasie inkubacji lub okresu przedobjawowego, jest możliwe zarażenie innej osoby koronawirusem. Badania wskazują, że okres zakaźności występuje od 1 do 3 dni przed pojawieniem się objawów COVID-19. Niektóre źródła podają, że nawet wcześniej.

Jest to pierwszy okres infekcji, w którym wirus atakuje na ogół komórki błony śluzowej dróg oddechowych, tam szybko się namnaża i przenosi na kolejne komórki. Wtedy może dojść do transmisji wirusa poprzez wydychane czy wykasływane mikroskopijne kropelki, zawierające patogen albo przez bezpośredni kontakt ze śliną zakażonej koronawirusem osoby.

Namnażanie się wirusa w organizmie, określane jest jako wiremia. Przy czym wysoka wiremia nie musi być jednoznaczna z wysoką zakaźnością.

COVID-19 jest najbardziej zakaźny w ciągu pierwszych 5 dni od wystąpienia objawów infekcji, przy czym zakażona osoba jest źródłem infekcji na ogół przez ok. 9 dni od początku objawów. Naukowcy z Uniwersytetu St. Andrews w Szkocji, doszli do tych wniosków po przeanalizowaniu badań z udziałem 7997 pacjentów z koronawirusem. Pracę opublikowali w naukowym piśmie „The Lancet”.

Po ok. 9 dniach w badaniach prawie nie stwierdza się aktywnych cząstek wirusa w badanym materiale. Jednak testy genetyczne mogą jeszcze przez miesiąc wykrywać cząstki koronawirusa, co nie oznacza, że dana osoba zaraża. Zatem dodatni wynik testu na SARS-CoV-2, nie jest równoznaczny ze zdolnością do przenoszenia infekcji na inne osoby.

Niektóre osoby mogą dłużej niż inne stanowić aktywne źródło zakażenia koronawirusem. Są to pacjenci ciężko przechodzący chorobę COVID-19 oraz ze znacznym niedoborem odporności. W ich przypadku kompletne komórki wirusa utrzymują się dłużej, bo do ok. 20 dnia od początku objawów. Organizm wolniej je zwalcza.

Chociaż naukowcy nie są w tym przypadku jednogłośni, to jednak warto wspomnieć, że jedno z chińskich badań na łamach „Nature Medicine” wykazało, że bezobjawowe osoby z koronawirusem również mogą zarażać dłużej niż inni.

Nie ma wątpliwości, że tzw. bezobjawowi nosiciele koronawirusa mogą zarażać i przenosić infekcję na innych.

Badania nie wykazują istotnej różnicy między szczytami wiremii u pacjentów z COVID-19 z objawami i bez objawów, jednak część naukowców twierdzi, że ta grupa szybciej usuwa z organizmu wirusa, w związku z czym może być zaraźliwa przez krótszy czas. Inni badacze uważają z kolei, że układ odpornościowy bezobjawowych nosicieli słabiej reaguje na patogen, w rezultacie pozostaje on dłużej aktywny i zdolny do wywołania infekcji.