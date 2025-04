fot. Fotolia

W dobie powszechnego dostępu do Internetu coraz częściej decydujemy się na zakupy w sieci. W sklepach internetowych można kupić wszystko: kosmetyki, ubrania, akcesoria. Dotyczy to również produktów leczniczych, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Niestety, takie zakupy nie zawsze okazują się bezpieczne. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Skąd zamawiać leki przez internet?



Jeśli już decydujesz się na zakupy w aptece internetowej, korzystajmy wyłącznie z usług tych sprawdzonych. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że zakupione produkty zostały dopuszczone do obrotu na terenie naszego kraju, pochodzą z legalnego źródła, były prawidłowo przechowywane oraz transportowane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, apteka internetowa musi posiadać aktualne zezwolenie, które można uzyskać jedynie w sytuacji posiadania tradycyjnych punktów odbioru.

Dlatego jeżeli strona internetowa opatrzona jest logo oraz adresem faktycznie istniejącej placówki, możemy mieć pewność, że wybraliśmy właściwe miejsce.

Skąd nie należy zamawiać leków?



Warto zatem pamiętać, że kupując produkty lecznicze czy suplementy diety od prywatnych osób, możemy natrafić na nieuczciwych sprzedawców, którzy podszywają się pod apteki internetowe i sprzedają produkty sfałszowane i nielegalne. W ten sposób narażamy nie tylko swoje zdrowie, ale również życie.

Przeglądając strony internetowe, niejednokrotnie jesteśmy kuszeni ofertą zakupu cudownych środków o szybkim i skutecznym działaniu. Najczęściej dotyczy to specyfików odchudzających, poprawiających potencję, przyspieszających porost włosów czy wygładzających zmarszczki. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że takie produkty nie mają odpowiednich zezwoleń i niestety mogą zawierać bardzo toksyczne, groźne składniki. Warto to sobie wcześniej uświadomić – zanim narazimy własne zdrowie lub życie.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na zakup leków przez internet i wybierzemy właściwą aptekę internetową – warto skupić się na produktach, które są nam faktycznie potrzebne czy niezbędne. Istnieje bowiem ryzyko zbyt dużej konsumpcji środków, które są kojarzone ze sobą oraz powiązane wyłącznie marketingowo.

Kolejnym minusem takiego sposobu dokonywania zakupów jest z pewnością brak bezpośredniego kontaktu oraz fachowej pomocy farmaceuty – w odróżnieniu od tradycyjnej apteki.

Jednak pomimo różnych mankamentów – taki sposób dokonywania zakupów aptecznych cieszy się sporym zainteresowaniem klientów z uwagi na wygodę, dyskrecję oraz oszczędność czasu.

Autor: mgr farmacji Dorota Nowak-Idzikowska z Apteki Medicover we Wrocławiu.