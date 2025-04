Ciąża to wyjątkowy stan, w którym szczególnie należy dbać o stan zdrowia. Truizmem jest, że w tym okresie kobiety powinny poddać się całkowitej abstynencji alkoholowej i tytoniowej oraz unikać biernego wdychania dymu tytoniowego. Niestety są kwestie, o których kobiety zapominają. Zapominają o szczególnej ostrożności, jaką należy zachować przy stosowaniu leków. Każda decyzja o przyjmowaniu leków powinna być konsultowana z lekarzem bądź farmaceutą.

Ciąża a szkodliwość leków



Szkodliwość leków jest różna w różnych okresach ciąży. Zdecydowanie leki mogą wywierać największy wpływ na płód w pierwszym trymestrze ciąży, kiedy to kształtowane są ośrodki ważne dla życia dziecka. Wpływ leków może być wyrażony bezpośrednio na płód, powodując zmiany w jego rozwoju, zniekształcenie lub nawet poronienie. Ponadto leki mogą mieć wpływ na przebieg samej ciąży, na przykład powodując przedwczesną akcję porodową. Powyższe argumenty dowodzą, iż kwestia przyjmowania leków przez kobiety w ciąży powinna być traktowana bardzo ostrożnie.

Ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia nienarodzonego dziecka Światowa Organizacja Zdrowia podzieliła leki na 5 kategori pod kątem ich szkodliwości stosowania w czasie ciąży.

Kategoria leków A



Istnieje również mała grupa leków bezpiecznych dla płodu – są to leki kategorii A. Badania na zwierzętach i obserwacje u ludzi nie wykazały szkodliwego działania tych leków dla płodu. Do tych leków należą między innymi niektóre preparaty uspakajające, ziołowe leki o działaniu przeciwgorączkowym czy preparaty odkażające drogi moczowe. Jest to bardzo mała grupa leków i nie należy jednak stosować tych leków bez wyraźnej potrzeby.

Kategorię leków B, C, D



Kolejne kategorie leków w odniesieniu do ciąży to kategoria B, C i D - uszeregowane pod względem rosnącego niebezpieczeństwa.

Kategoria B - badania leków z tej grupy przeprowadzone na zwierzętach wykazały szkodliwe diałania na płód, natomiast obserwacje u ludzi nie wykazują zagrożenia dla płodu ludzkiego.

Kategoria C - badania na zwierzętach wykazały szkodliwe działanie tych leków na płód bądź takich badań nie przeprowadzono oraz brak jest wiarygodnych danych z obserwacji stosowania tych leków u ludzi.

Kategoria D - obserwacje stosowania leków z tej grupy u ludzi wskazują na zagrożenie dla płodu.

Wszystkie leki z tych kategorii mogą być stosowane tylko w przypadku, kiedy istnieje taka konieczność, a korzyści ze stosowania leku dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Wśród leków tej kategorii można wymienić następujące: amoksycylina, cefaleksyna, ambroksol, acetylocysteina, cetyryzyna, acebutolol, dekstrometorfan, kodeina, kwas acetylosalicylowy, tramadol, werapamil, kaptopryl, chloramfenikol (Detreomycyna), streptomycyna, doksycyklina, amikacyna, lorazepam (Lorafen), klonazepam, flunitrazepam (Rohypnol), fenobarbital (Luminalum), acenokumarol, enalapryl (Enarenal, Mapryl, Enap, Benalapril), amiodaron i inne.

Kategoria X



Ostatnią kategorią leków jest kategoria X – leki z tej kategorii są bezwzględnie przeciwwskazane w ciąży, ponieważ są niebezpieczne dla płodu. Przykładami leków z tej grupy są estazolam, metotreksat, metylotiouracyl, retinol (witamina A - wysokie dawki), temazepam (Signopam).

Bezpieczeństwo przede wszystkim



Każdy lek zaopatrzony jest w ulotkę dla pacjenta. Można w niej znaleźć informację na temat bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Pomimo to, jeżeli mamy taką możliwość, prośmy o poradę w kwestii przyjmowanych leków swojego lekarza lub farmaceutę.

Lek wskazany w ciąży



Jedynym lekiem wskazanym już co najmniej miesiąc przed planowanym zajściem w ciążę oraz w ciąży (dokładniej w I trymestrze ciąży), jest kwas foliowy. Witamina ta zapobiega wadom rozwojowym cewy nerwowej u płodu. Dobroczynny wpływ przyjmowania kwasu foliowego na rozwój płodu potwierdziło wiele badań naukowych.