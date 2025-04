Ponad 20 mln Polaków jest w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, a trzecią dawkę szczepionki przyjęło 266 tys. osób. Wielu zastanawia się już teraz, czy konieczne będzie przyjęcie czwartej, a później piątej dawki szczepienia. Jeśli tak, to komu będzie potrzebna czwarta dawka oraz czy będzie skuteczna w ochronie przed nowymi wariantami wirusa.

Wiadomo już, że odpowiedź immunologiczna po dostępnych szczepionkach na koronawirusa z czasem słabnie, dlatego zalecane jest przyjęcie dawki przypominającej. Znaczący spadek przeciwciał skierowanych przeciwko COVID-19 naukowcy zaobserwowali po 6. miesiącach od szczepienia. Dodatkowo koronawirus zmienia się i skuteczność dostępnych preparatów również pod tym kątem jest coraz niższa.

Do szczepienia trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19 upoważnione są wszystkie osoby dorosłe, które są już po pełnym podstawowym cyklu szczepienia. Osoby do 49. roku życia powinny otrzymać dawkę przypominającą po 6 miesiącach od zakończenia podstawowego cyklu szczepień, osoby powyżej 50. roku życia po 5 miesiącach.

Czy w związku z tym, że odporność po szczepieniu spada po pół roku, to za kolejne 6 miesięcy będzie konieczność przyjęcia 4. dawki szczepionki? Tego jeszcze nie wiemy. Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznaje, że nie powinniśmy być zaskoczeni pojawieniem się konieczności przyjmowania kolejnych dawek szczepionki: czwartej dawki czy piątej dawki. Podobnie jak w przypadku szczepienia przeciwko grypie, które wiąże się z coroczną potrzebą przyjmowania nowego szczepienia dostosowanego do kolejnych wariantów wirusa.

Nie ma nadal konkretnych zaleceń dotyczących przyjmowania następnych dawek szczepionki, jednak niektóre grupy są brane pod uwagę jako pierwsze.

Pod koniec października specjaliści z amerykańskiej agencji CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention) w zaktualizowanych zaleceniach zaznaczyli, że czwartej dawki szczepionki mogą potrzebować przede wszystkim osoby z obniżoną odpornością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Preparat powinien być w takich przypadkach podany co najmniej po 6 miesiącach od przyjęcia trzeciej dawki.

Do osób o obniżonej odporności należą m.in.: chore na nowotwór, po przeszczepach, zakażone HIV oraz przyjmujące leki immunosupresyjne.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpocznie się powszechna akcja szczepień czwartą dawką.

Wszystko wskazuje na to, że w 2022 roku będą musiały powstać nowe szczepionki przeciw COVID-19. Dyrektor współpracującej z firmą Pfizer grupy BioNTech, Ugur Sahin, na łamach "Financial Times" przyznał, że obecne szczepionki wkrótce przestaną skutecznie chronić przed COVID-19 ze względu na mutowanie wirusa. Jego zdaniem nowe szczepionki mogą być potrzebne już w pierwszej połowie roku.

Dostępne teraz szczepionki nadal skutecznie chronią przed ciężką chorobą i zgonem z powodu zakażenia koronawirusem, również przed wariantem Delta.