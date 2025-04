fot. Fotolia

Czym jest sibutramina i dlaczego wycofano ją ze sprzedaży?



Jednym z najbardziej powszechnych problemów współczesnego społeczeństwa jest otyłość. To choroba przewlekła, która w znacznym stopniu związana jest ze stylem życia. Otyłość definiowana jest jako nadmierny przyrost tkanki tłuszczowej prowadzący do zaburzeń stanu zdrowia.

Do leczenia otyłości możemy zaliczyć dietę i towarzyszący jej wysiłek fizyczny, a także leczenie farmakologiczne, które opiera się na hamowaniu łaknienia.

Związkiem stosowanym w leczeniu otyłości była sibutramina (obecna m.in. w takich preparatach jak Meridia czy Zelixa), która została wycofana z obrotu w 2010 roku zarówno w Polsce, jak i innych krajach UE.

Dostępna w postaci chlorowodorku sibutraminy została wprowadzona do obrotu w 1997 roku, tym samym wypierając starsze leki anorektyczne (hamujące łaknienie), które wykazywały wiele działań niepożądanych.

21 stycznia 2010 roku Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi działający w ramach Europejskiej Agencji Leków (EMA) zalecił zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na rynkach Unii Europejskiej wszystkich preparatów zawierających sibutraminę. Powodem były wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów z grupy ryzyka, t.j. pacjenci obciążeni ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Badani wykazały, że u pacjentów obciążonych kardiologicznie lub z cukrzycą typu 2 sibutramina zwiększa ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub też udaru mózgu nie skutkującego zgonem, zatrzymania czynności serca lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Sibutramina działa na ośrodkowy układ nerwowy. Wskazaniem do jej użycia w ramach leczenia farmakologicznego był niezadawalający wynik leczenia dietetycznego (BMI > 30 kg/m2). Jednakże w przypadku istnienia cukrzycy, chorób układu sercowo-naczyniowego, a także obciążającego wywiadu rodzinnego leczenie stosowało się u chorych, gdy ich BMI przekraczało 27 kg/m2.

Wynik zadowalający osiągano, gdy ubytek masy ciała wynosi 5–10% początkowej masy ciała, natomiast kuracja była traktowana jako nieskuteczna, gdy ubytek masy ciała uzyskany w ciągu 4–8 tygodni był mniejszy niż 2 kg.

Skuteczność leczenia było wynikiem zmniejszenia ilości przyjmowanej energii i zwiększonej utraty ciepła z organizmu. Pacjent, mając osłabiony apetyt, przyjmował mniej posiłków, skracał czas ich trwania, a także rezygnował z przekąsek.

Na czym polegało leczenie z użyciem sibutraminy?



Dawkowanie:

10 mg chlorowodorku sibutraminy uwodnionego 1 raz dziennie,

uwodnionego 1 raz dziennie, po 4 tygodniach od rozpoczęcia kuracji dawkę można było zwiększyć do 15 mg (jeśli redukcja masy ciała była mniejsza niż 2 kg).

Jeżeli dawka powodowała oczekiwany efekt (utratę masy ciała większą od 5% ciężaru wyjściowego w ciągu 3 miesięcy czasu trwania terapii), można było przedłużyć terapię do 12 miesięcy.

Podczas terapii lekiem należało przez pierwsze 3 miesiące co najmniej co 14 dni kontrolować ciśnienie tętnicze i tętno (później co miesiąc). U kobiet wskazana była skuteczna antykoncepcja.

Przeciwwskazania do stosowania sibutraminy



Przeciwwskazaniami do terapii sibutraminą były m.in.:

ograniczone przyczyny otyłości,

choroby psychiczne,

zaburzenia łaknienia w wywiadzie,

choroby sercowo-naczyniowe,

choroba zastoinowa naczyń,

udar mózgu lub TIA w wywiadzie,

ciśnienie tętnicze powyżej 145/90 mmHg,

nadczynność tarczycy,

nadużywanie alkoholu, narkotyków lub leków,

ciężkie zaburzenia czynności wątroby i/lub jelit.

Wady sibutraminy



Działania niepożądane bardzo często występujące na początku terapii:

suchość w jamie ustnej,

bezsenność,

zaparcia.

Rzadko występujące działania niepożądane:

tachykardia,

kołatanie serca,

nadciśnienie tętnicze,

zawroty głowy,

nudności,

zaburzenia smaku,

bóle głowy,

parestezja,

lęk,

potliwość.

