Stosowanie płynu do płukania ust pomaga w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Jest to rodzaj produktu, który wspiera i polepsza efektywność mycia zębów, gdyż dociera do przestrzeni trudno dostępnych dla szczoteczki.

Płukanie jamy ustnej wzmacnia zęby, chroni je przed nagromadzeniem bakterii i wspomaga zapobieganie próchnicy. Dlatego istotne jest dobranie produktu odpowiadającego naszym potrzebom. Pierre Fabre Oral Care wprowadza nową gamę codziennych płukanek, w skład której wchodzą trzy rodzaje płynów do płukania jamy ustnej: Eludril SENSITIVE, Eludril WHITE, Eludril ORTHO. Te produkty znakomicie uzupełniają linię profesjonalnych płynów polecanych przez dentystów na różnych etapach leczenia stomatologicznego, czyli Eludril Classic, Eludril Extra i Eludril Care.

Na wrażliwe zęby: Eludril SENSITIVE

Nadwrażliwość zębów jest częstym problemem wśród pacjentów. Ten nieprzyjemny, przeszywający ból pojawia się najczęściej podczas spożywania słodkich lub kwaśnych, zimnych albo ciepłych napojów i posiłków. Aby pozbyć się tego dyskomfortu, należy wdrożyć odpowiednią rutynę higieny jamy ustnej. Nieodłącznym jej elementem będzie płyn do płukania ust przeznaczony do łagodzenia nadwrażliwości - Eludril SENSITIVE. Jego regularne stosowanie wzmacnia wrażliwe zęby, łagodzi ból i dyskomfort, a także chroni zęby przed próchnicą. Przeprowadzone badania dowodzą, że już po pierwszym miesiącu stosowania płynu zęby stają się czterokrotnie mniej wrażliwe.

Cena sugerowana: 21 zł

Naturalna biel zębów: Eludril WHITE

Niezawodne wsparcie w pielęgnacji na rzecz pięknego, białego uśmiechu. Płyn Eludril WHITE pomaga chronić zęby przed przebarwieniami, skutecznie walczy z płytką nazębną oraz ogranicza przyleganie substancji barwiących. Jest świetnym uzupełnieniem codziennej rutyny w pielęgnacji zębów np. po profesjonalnym zabiegu wybielania.

W formule płynu Eludril WHITE znajdują się 3 składniki aktywne o działaniu: przeciwpłytkowym (ochrona przed bakteriami), remineralizującym (ochrona przed próchnicą) oraz wybielającym. Płyn ma miętowy smak, pozostawiający przyjemne uczucie świeżości i czystości.

Cena sugerowana: 21 zł

Pielęgnacja przy aparacie ortodontycznym: Eludril ORTHO

Leczenie wad zgryzu z wykorzystaniem aportu ortodontycznego jest dość powszechną metodą. To jednak czasochłonny proces, wymagający od pacjenta dyscypliny i szczególnego przestrzegania zasad higieny, ponieważ ma to istotny wpływ na przebieg leczenia. W przypadku aparatu stałego mamy do czynienia z czynnikami sprzyjającymi nagromadzaniu się płytki nazębnej. Z tego względu zaleca się stosowanie płynu do płukania, który zadba o kondycję jamy ustnej.

Eludril ORTHO wzmocni skuteczność szczotkowania zębów oraz zredukuje odkładanie się płytki bakteryjnej w miejscach trudno dostępnych. Płyn ma także właściwości ochronne - zabezpiecza zęby przed próchnicą i odwapnieniami szkliwa wokół klamer aparatu. Może być stosowany w trakcie i po leczeniu ortodontycznym, do momentu zniknięcia białych plam świadczących o demineralizacji szkliwa.

Cena sugerowana: 21 zł

Co wyróżnia wszystkie płyny z linii Eludril do codziennego stosowania?

Każda z płukanek sprzyja środowisku naturalnemu - zarówno dzięki składowi (ponad 90% składników pochodzenia naturalnego), jak i opakowaniu (100% z recyklingu). Każda też jest gotowa do użycia i ma formułę bez alkoholu, dlatego polecana do codziennego stosowania.

Produkty z serii gamy Eludril do codziennej pielęgnacji jamy ustnej dostępne są w wybranych aptekach i gabinetach stomatologicznych.

Więcej informacji na stronie https://www.pierrefabre-oralcare.com/pl-pl