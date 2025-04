Jeśli wydaje się wam, że biologia i informatyka mają z sobą niewiele wspólnego, to jesteście w błędzie. Potwierdzają to badania giganta technologicznego – firmy Microsoft – dzięki którym już za kilka lat możemy skutecznie walczyć z rakiem.

Immunoterapia - przełom w leczeniu raka?

Nie każdy wie, ale Microsoft prowadzi różne badania, także medyczne, zatrudniając szereg wybitnych biologów, inżynierów i programistów. Traktują oni raka jak wirus w systemie komputerowym, którego trzeba unicestwić.

Latem przedsiębiorstwo otworzyło pierwsze laboratorium badawcze do testowania uzyskanych przez informatyków danych. Badacze ci stworzyli obszerne mapy funkcjonowania sieci komórek. Pracują też nad zbudowanym z DNA komputerem molekularnym. Będzie go można wszczepiać do komórek, by monitorował funkcjonowanie organizmu i szukał w nim błędów takich jak na przykład nowotwory, a następnie usuwał chorobowe komórki i na nowo uruchamiał cały układ.