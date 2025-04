Jak to wygląda?

Uogólniony stan zapalny skóry powoduje, że jest ona czerwona, stąd nazwa. Towarzyszy temu nasilone złuszczanie, a także, co gorsza, świąd, często trudny do opanowania. Jak w większości chorób mamy do czynienia z gorączką oraz dreszczami a także z odczuwaniem przez chorego zimna. Obserwuje się również powiększenie wielu grup węzłów chłonnych. Zmiany mogą szerzyć się na paznokcie i powodować ich zmatowienie, pogrubienie lub pobruzdowanie. Zasadniczo zaawansowaną ertytrodermię trudno pomylić z czymkolwiek innym, problemem pozostaje zdiagnozowanie jej przyczyny.

Reklama

Dlaczego?

Przyczyn takiego stanu może być wiele, jednak przeważnie są spowodowane uogólnieniem się innej choroby dermatologicznej, takiej jak: łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, liszaj płaski, łojotokowe zapalenie skóry. Inną, wcale rzadką przyczyną, są leki: fenytoina (lek przeciwpadaczkowy), kaptopril (lek m.in. na nadciśnienie) czy leki przeciwmalaryczne.

Jednak przyczyna, która będzie nas w tym artykule interesować najbardziej, dotyczy chłoniaków. Erytrodermia może być bowiem objawem chłoniaka Hodkina lub innych chłoniaków, pierwotnie zajmujących skórę, którym zwrócimy więcej uwagi.

Czytaj: Czym jest chłoniak?

Ziarniniak Grzybiasty

Po łacinie Mycosis fungoides, jest rozrostem limfocytów T. W przebiegu tej choroby można wyszczególnić 3 okresy: rumieniowy, naciekowy i guzowaty. W każdym z nich przeważają różne objawy, zależnie od nazwy. Chory przechodzi zwykle przez kolejne etapy choroby i każdy z nich rozwija się z reguły przez ok. 5 lat, przy czym etap rumieniowy może trwać dłużej i jest najmniej specyficzny, więc często diagnoza jest stawiana dużo później. Okres naciekowy, w którym chory pokryty jest swędzącymi, rumieniowatymi naciekami jest częstym momentem stawiania ostatecznej diagnozy. W pewnym momencie choroby zmiany mogą zająć prawie całą powierzchnię skóry i dochodzi do wspomnianej erytrodermii.

Narządy wewnętrzne oraz węzły chłonne zajęte są dopiero w ostatnim okresie, kiedy to dochodzi do powstawania twardych zmian guzowatych, mających tendencję do wrzodzenia.

Choroba może trwać długie lata i jak na razie chorzy nie mają dużych szans na wyleczenie. Co nie znaczy, że nie warto po nie sięgać, gdyż często choroba potrafi ustępować na znaczny okres czasu. Leczenie do 2 okresu choroby włącznie jest miejscowe, czyli stosowane są maści ze sterydami i mechloretaminą oraz naświetlanie lampami PUVA. W ostatnim, guzowatym okresie leczeniem dającym wyniki jest chemioterapia oraz naświetlanie promieniami X.

Zespół Sezary’ego

Niektórzy uznają tą chorobę za późne stadium Ziarniniaka Grzybiastego. Erytrodermia występuje od początku choroby, razem z powiększeniem węzłów chłonnych. Ponadto dochodzi do znacznego wypadania włosów, pogrubienia skóry dłoni i stóp z jej pękaniem oraz spełzaniem paznokci. Generalnie przebieg choroby jest dużo szybszy, a rokowania dużo gorsze – chorzy przeżywają zwykle ok. 5 lat.

Reklama

Zobacz też : Ziarniniak grzybiasty