Zdaniem ekspertów większość działań niepożądanych po szczepionce na koronawirusa pojawia się krótkotrwale i w ciągu kilku dni ustępuje. W związku z tym, że skutki uboczne pojawiają się bardzo często (większość objawów występuje częściej niż u 1 na 10 osób), najlepiej po przyjęciu preparatu przez kilka dni nie planować ważnych wydarzeń.

Działania niepożądane po szczepionce przeciwko COVID-19

Możliwe skutki uboczne po szczepionce przeciwko COVID-19 są podobne w przypadku wszystkich dostępnych na rynku preparatów. Są bardziej nasilone i częstsze u osób młodszych (w wieku 18-65 lat) niż powyżej 65. roku życia. Należą do nich:

Według badań druga dawka szczepionki Pfizera i Moderny jest gorzej tolerowana przez pacjentów. Z kolei w przypadku preparatu Astra Zeneca przypuszcza się, że to po pierwszej dawce występują silniejsze reakcje poszczepienne. Lekarze są jednak zgodni, że przemijające skutki uboczne po szczepieniu nie są niczym nowym i nie powinny być niepokojące, ponieważ świadczą jedynie o tym, że szczepionka działa a w organizmie dochodzi do normalnej odpowiedzi immunologicznej.

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Pomocy lekarskiej należy szukać zawsze wtedy, gdy skutki uboczne po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą zagrażać życiu, szczególnie gdy pojawiają się obawy uogólnionej reakcji alergicznej:

obrzęk twarzy,

pokrzywka na ciele,

trudności w oddychaniu,

ból brzucha i wymioty,

niskie ciśnienie krwi.

Eksperci Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sugerują również, aby do lekarza udać się, jeśli objawy poszczepienne nie ustępują po 24 godzinach.

Rzadkie skutki uboczne szczepionki na COVID-19

Szczepionka przeciwko koronawirusowi może powodować też inne, rzadsze skutki uboczne, to przede wszystkim:

wstrząs anafilaktyczny oraz

ostre porażenie nerwu twarzowego.

Pojawienie się doniesień o niewyjaśnionych zgonach po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19 wymaga dalszych badań. Naukowcy muszą ustalić, czy szczepionka mogła przyczynić się w jakikolwiek sposób do śmierci czy doszło do niej z innych powodów, a wystąpiła jedynie zbieżność czasowa ze szczepieniem.

