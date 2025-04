Co roku w Polsce diagnozuje się ponad 5 tys. kolejnych zachorowań na raka żołądka. Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce państw pod względem liczby diagnozowanych przypadków tej choroby. Ze statystyk wynika, że częściej zmagają się z nim mężczyźni. Nie powinniśmy go jednak lekceważyć bez względu na płeć. Najważniejsze to nie unikać badań, bo wczesna diagnoza zwiększa szanse na wyleczenie.

Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka!



Czynniki, które wywołują raka żołądka, nie są do końca znane. Nowotwór może mieć podłoże genetyczne, jednak uznaje się, że często do zachorowania przyczyniamy się my sami, prowadząc niezdrowy i stresujący tryb życia.

Specjaliści podkreślają, że ryzyko wystąpienia tej choroby zwiększa się przede wszystkim u palaczy i osób często pijących alkohol. Na rozwój raka żołądka wpływ może mieć także dieta, w szczególności jeśli na naszych talerzach często goszczą tłuste i ciężkostrawne dania.

– Dowiedziono, że chorobie sprzyja także spożywanie dużych ilości produktów wędzonych, konserwowanych i mocno solonych. Niebezpieczna dla naszego zdrowia jest także żywność zawierająca duże ilości saletry, bo obecne są w niej rakotwórcze azotyny – mówi dr hab. n. med. Dawid Murawa, specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej z poznańskiego Szpitala Med Polonia.

Dlatego jeśli chcemy zmniejszyć ryzyko zachorowania, powinniśmy przede wszystkim zadbać o zdrową i zbilansowaną dietę.

Do menu jak najczęściej włączajmy świeże warzywa i owoce. Zamiast smażenia wybierajmy duszenie, pieczenie w piekarniku lub gotowanie na parze. Rakowi żołądka (a także nowotworom innych części przewodu pokarmowego) pomaga zapobiegać również dieta bogata w błonnik. Dlatego w naszym menu nie powinno zabraknąć produktów pełnoziarnistych i roślin strączkowych.

Wyjątkową czujność powinny też zachowywać osoby, które przeszły infekcję wywołaną bakterią Helicobacter pylori, kojarzoną przede wszystkim z chorobą wrzodową.

– Zakażenie może wywołać przewlekły stan zapalny błony śluzowej żołądka i doprowadzić do zainicjowania przebudowy komórek nabłonka, a w konsekwencji do powstania ognisk nowotworowych – wyjaśnia dr hab. n. med. Dawid Murawa.

Nie zwlekaj z badaniami



Rak żołądka początkowo nie daje charakterystycznych objawów. Wiele symptomów przypomina te, które odczuwamy przy innych dolegliwościach gastrycznych.

Jeśli jednak brak apetytu, nudności, wymioty czy bóle brzucha będą się utrzymywać dłużej niż dwa tygodnie lub zaobserwujemy u siebie nagły i nieuzasadniony spadek masy ciała, niezwłocznie udajmy się do lekarza.

Podstawowym badaniem wykonywanym w przypadku problemów z układem pokarmowym jest gastroskopia. Pozwala ona na wykrycie wielu dolegliwości, w tym nawet bardzo wczesnego stadium nowotworu. Podczas gastroskopii przez jamę ustną pacjenta wprowadza się wąską rurkę zakończoną kamerą. Umożliwia to dokładne obejrzenie żołądka od wewnątrz, a także pobranie wycinków wyściełającej go błony śluzowej, które następnie są badane pod kątem obecności komórek nowotworowych.

By zmniejszyć dyskomfort pacjenta, lekarz przeprowadza gastroskopię w znieczuleniu. W określonych przypadkach może zlecić także na przykład tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny.

Jeśli w trakcie badań potwierdzą się podejrzenia dotyczące nowotworu, konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia. Przebieg i rodzaj terapii uzależniony jest od tego, w jak zaawansowanym stadium jest choroba.

– Wczesną postać raka żołądka można leczyć metodą endoskopową, wycinając w ten sposób błonę śluzową, w której wykryto komórki nowotworowe – mówi dr hab. n. med. Dawid Murawa. – W bardziej zaawansowanych przypadkach konieczne jest operacyjne usunięcie części lub całości żołądka, a także okolicznych węzłów chłonnych.

U niektórych chorych po takiej operacji niezbędna jest dodatkowo chemioterapia.

