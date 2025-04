Przyczyny krwioplucia

Przyczyn krwioplucia dzieli się na częste, umiarkowanie częste i rzadkie.

Wśród częstych przyczyn wymienia się: zapalenie i rozstrzenie oskrzeli, rak płuca, gruźlicę i bakteryjne zapalenia płuc.

Do umiarkowanie częstych zalicza się: zatorowość płucną, niewydolność lewokomorową serca, inne nowotwory pierwotne płuc, urazy płuca oraz przyczyny jatrogenne, czyli np. po zabiegach.

Rzadkie przyczyny to m.in.: grzybica kropidlakowa, skazy krwotoczne, choroby zastawek serca, choroby pasożytnicze, nadciśnienie płucne, choroby układowe, ciało obce w drogach oddechowych, działanie niepożądane leków i inne.

Jak widać, wśród najczęstszych przyczyn wymienia się choroby nowotworowe płuc, charakteryzujące się największą umieralnością z powodu procesów złośliwych wśród mężczyzn i prawie największą (jedynie rak piersi jest wyżej) u kobiet. Jest to nowotwór zawsze bardzo poważnie rokujący, którego pierwszym objawem często jest właśnie krwioplucie.

Różnicowanie krwioplucia

Nie każde krwioplucie będzie nasuwać podejrzenie nowotworu. Zdarza się, że wywiad i obraz kliniczny przemawia za inną jednostką chorobową np. pienista różowa wydzielina świadczy zazwyczaj o niewydolności lewokomorowej serca lub zwężeniu zastawki mitralnej serca, plwocina ropna i krwista świadczyć może o zapaleniu lub rozstrzeni oskrzeli. Nagły początek z silnym bólem w klatce piersiowej może sugerować zatorowość płucną. Mimo to, zawsze należy brać pod uwagę nowotwór płuca, gdyż często przebiega on długo bezobjawowo, a pierwszą manifestacją może być np. zapalenie oskrzeli, ropień płuca lub perforacja dużego naczynia.

Czytaj też: Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka płuc?

Krwioplucie w raku płuca

Krwioplucie sugerujące podejrzenie raka płuca najczęściej charakteryzuje się odpluwaniem samej krwi. Jeśli uzupełni się to o wywiad długoletniego palenia tytoniu, nawracającego krwioplucia, znacznej utraty masy ciała, ryzyko, że jest ono spowodowane przez nowotwór znacznie wzrasta.

Najczęstszym typem nowotworu u osób przewlekle palących jest rak płaskonabłonkowy płuca, zlokalizowany centralnie. Powstaje on ze zmienionych nowotworowo komórek oskrzeli, w związku, z czym nazywany „odoskrzelowym” rakiem płuca. Tworzący się naciek i owrzodzenia w pewnym momencie może dotyczyć naczyń płucnych, które gdy ulegając uszkodzeniu krwawią prowadząc do pojawienia się krwi w świetle oskrzela i krwioplucia.

Diagnostyka krwioplucia

Poza zebraniem dokładnego wywiadu i zbadaniem przedmiotowym lekarz powinien zlecić badanie rentgenowskie klatki piersiowej w projekcjach przednio-tylnej i bocznej oraz skierować pacjenta w trybie pilnym na badanie bronchoskopowe, które uznawane jest za „złoty standard” postępowania. Pozwala ono z dużym prawdopodobieństwem określić przyczynę krwawienia, a także pobrać materiał do badań laboratoryjnych, bakteriologicznych, cytologicznych i histopatologicznych. Często konieczna jest wczesna konsultacja pulmonologiczna lub onkologiczna.

Polecamy też: Rak płuca - gdzie szukać przerzutów?

Reklama