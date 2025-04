Dym tytoniowy

Dym tytoniowy zawiera oprócz nikotyny, mającej działanie euforyzujące i pobudzające, wiele substancji o udowodnionym działaniu kancerogennym, wśród nich najbardziej poznane są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, β-naftylamina, N-nitrozonornikotyna, benzo-α-piren oraz liczne substancje drażniące.

Wpływ palenia na zdrowie

Palenie tytoniu powoduje przede wszystkim znacznie zwiększone ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, a wśród nich raka płuca, raka krtani, raka jamy ustnej i warg, raka przełyku, raka żołądka, raka gardła, raka pęcherza moczowego, raka żołądka, raka trzustki, raka prącia, raka nerki i raka szyjki macicy. Nowotwory te nazywane są tytoniozależnymi.

Palenie tytoniu wpływa też na inne układy organizmu człowieka. Zwiększa ryzyko chorób układu krążenia tj. miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, zawału mięśnia sercowego, choroby naczyń układu nerwowego i naczyń obwodowych (choroba Buergera). Powoduje rozwój przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Zwiększa występowanie choroby wrzodowej i dyspepsji. Wpływa negatywnie na potencję i możliwość zajścia w ciążę (zarówno czynnik niepłodności męskiej jak i żeńskiej). Wpływa negatywnie na rozwój płodu w ciąży i rozwój intelektualny dziecka w przyszłości. Zwiększa ryzyko chorób szpiku, powoduje przedwczesne starzenie się skóry, problemy ze wzrokiem. Palenie znacznie osłabia odporność, przez co osoby narażone na kontakt z dymem papierosowym doświadczają częściej infekcji. Częściej obserwuje się również u nich astmę oskrzelową.

Palenie bierne a zdrowie

Osoby niepalące, które są przewlekle narażone na wdychanie dymu tytoniowego, czyli osoby „palące biernie”, również mają zwiększone ryzyko wystąpienia powyżej wymienionych powikłań palenia tytoniu. Niestety, ale w większości przypadków na bierne palenie narażone są dzieci, często nawet te nienarodzone. Wpływ tego zjawiska jest bardzo widoczny.

Uznaje się, że w Polsce liczba zgonów spowodowanych przez bierne palenie tytoniu wynosi ok. 1000 rocznie. Wraz ze wzrostem zachorowalności m.in. na raka płuca u osób palących czynnie, zwiększa się ryzyko populacyjne wystąpienia tego nowotworu u osób palących biernie.

Podsumowanie

Badania dowodzą, że palenie bierne powoduje te same dolegliwości i zwiększenie ryzyka występowania tych samych chorób, co w przypadku palenia czynnego. Co za tym idzie profilaktyka nowotworu płuca, polegająca przede wszystkim na promocji nie palenia tytoniu, powinna obejmować również działania mające na celu zminimalizowanie wpływu dymu tytoniowego na osoby drugie.

