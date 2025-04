Alkohol podrażnia gruczoł prostaty

Badania wykazały, że mężczyźni spożywający 4 lub więcej drinków dziennie przez co najmniej 5 dni w tygodniu, są aż dwukrotnie bardziej narażeni na agresywnego raka prostaty niż ci niepijący. Oczywiście potrzebnych jest więcej badań, aby w pełni potwierdzić tę tezę. Nie wykazano zależności między umiarkowanym spożywaniem alkoholu, a powstawaniem nowotworów złośliwych gruczołu krokowego.

Według naukowców alkohol zarówno w łagodnym przeroście, jak i w raku prostaty, może powodować podrażnienie gruczołu krokowego. Nadużywanie napojów wysokoprocentowych może sprawić, że dotąd bezobjawowy nowotwór, zacznie dawać objawy kliniczne, do nagłego zatrzymania moczu włącznie.

Mężczyźni chorzy na raka prostaty zdecydowanie powinni ograniczyć spożycie alkoholu, zwłaszcza tego wysokoprocentowego. Oczywiście nie jest konieczne rezygnowanie z drinka raz w tygodniu, czy kieliszka wina przy niedzielnym obiedzie. Nie wskazane jest także spożywanie piwa w dużej ilości – jest to napój mocno moczopędny, przez co może nasilać objawy ze strony gruczołu krokowego.

Uważaj! - alkohol często wchodzi w interakcje

Alkohol ma także interakcje z lekiem o nazwie finasteryd, który stosowany jest w niektórych przypadkach raka prostaty. Związek ten ma hamować rozwój nowotworu, poprzez obniżenie stężenia hormonów płciowych, w organizmie mężczyzn, które są jednym z czynników odpowiedzialnych za rozwój nowotworu. Skuteczność działania tego leku nie jest do końca potwierdzona, jednak wielu pacjentów z rakiem prostaty go przyjmuje. Spożywanie nadmiernej ilości alkoholu wysokoprocentowego przy stosowaniu tego leku, zmniejsza jego skuteczność. Nie wykazano osłabiania działania finasterydu przy spożywaniu umiarkowanych ilości alkoholu.

Niewiele czynników ryzyka raka prostaty da się wyeliminować. Wiek, płeć czy rasa nie podlegają modyfikacji. Alkohol jest jednym z tych czynników, na które mężczyźni mają wpływ. Nie jest to substancja niezbędna do życia, zwłaszcza spożywanie go w dużych ilościach nie sprzyja życiu w dobrym zdrowiu. Dlatego osoby narażone bardziej niż inne na raka prostaty, np. przez predyspozycję rodzinną, powinny ograniczyć jego spożywanie.

Mężczyźni, u których wykryto nowotwór gruczołu krokowego powinni pić alkohol rozsądnie, w niewielkich ilościach.