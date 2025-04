Przeprowadzono w ostatnim czasie badania, aby sprawdzić słuszność teorii o ochronnej roli kwasu acetylosalicylowego (ASA) w kontekście rozwoju raka jelita grubego. Jedno z nich opublikowano w 2007 roku w czasopiśmie medycznym "The Lancet". Zauważono, że u osób po usunięciu raka jelita grubego lub polipów jelita grubego stosowanie ASA zmniejsza ryzyko pojawienia się gruczolaków w ciągu 2 - 3 lat obserwacji. Badania, które oceniały ten problem to British Doctors Aspirin Trial i UK-TIA Trial, w których u dorosłych chorych oceniano m.in. wpływ stosowania ASA - w porównaniu z placebo albo z niestosowaniem ani leku, ani placebo - na ryzyko raka jelita grubego.

Przedstawione badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, są ważne z dwóch powodów: po pierwsze - rak jelita grubego należy do najczęstszych nowotworów u ludzi i w skali globalnej zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe; po drugie - dotychczasowe metody leczenia raków odbytnicy i okrężnicy mogą uratować nie więcej niż połowę chorych. W przypadku raka jelita grubego dawka ASA nie może być mniejsza niż 300 mg/ dobę. Rodzi się jednak pytanie czy w odniesieniu do wyników tych badań powinno się zalecać ASA i inne niesterydowe leki przeciwzapalne w chemoprewencji raka jelita grubego? Wiadomo, bowiem że te leki mają swoje działania niepożądane, najczęściej związane z krwawieniem z przewodu pokarmowego. Dlatego poszukuje się nowych postaci kwasu acetylosalicylowego, które wykazywałyby mniej efektów ubocznych.

Wniosek końcowy wynikający z powyższych badań był taki, że przyjmowanie ASA zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Nie jest jasny mechanizm tego działania. Zmniejszenie ryzyka było największe w grupie osób przyjmujących ASA, co najmniej 5 lat. Stwierdzono korzyści również w odniesieniu do innych inhibitorów cyklooksygenazy, czyli niesterydowych leków przeciwzapalnych.

Pomimo, że wykazano korzyści ze stosowania kwasu acetylosalicylowego w zapobieganiu rozwojowi raka jelita grubego na razie lek ten nie może być rekomendowany do zastosowania w tym celu a na pewno nie może zastąpić badań przesiewowych. Jednakże badania wskazujące na korzyści ASA w odniesieniu do raka jelita grubego napawają optymizmem, opartym na rozwoju niesterydowych leków przeciwzapalnych w chemoprewencji raka jelita grubego.

