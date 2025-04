Dlaczego powstają wrzody żołądka?

Najczęstszą przyczyną powstawania wrzodów dwunastnicy i żołądka jest zakażenie bakterią Helicobacter pylori. Bakteria ta za pomocą wydzielanych przez siebie substancji uszkadza błonę śluzową przewodu pokarmowego i prowadzi do powstania owrzodzenia. Skuteczne zwalczenie zakażenia powoduje wygojenie się wrzodu i ustąpienie dolegliwości.

Kiedy wrzód okazuje się rakiem…

W leczeniu infekcji H. pylori stosuje się kilka schematów terapii, z których każdy obejmuje 2 antybiotyki i lek zobojętniający sok żołądkowy (najczęściej inhibitor pompy protonowej). Bywa jednak, że owrzodzenie się nie goi lub nawraca krótko po wygojeniu. To powinno być sygnałem, że za pozornie błahą chorobą w rzeczywistości może kryć się poważna sprawa. W takich przypadkach niezbędne jest wykonanie gastroskopii i pobranie wycinków z kilku różnych miejsc wokół i w samym wrzodzie oraz następnie zbadanie ich pod mikroskopem. Badanie to pozwala na wykluczenie lub potwierdzenie obecności zmian nowotworowych.

Jeśli nie znaleziono raka, prawdopodobnie do wyleczenia wystarczy zmiana schematu leczenia infekcji H. pylori oraz przestrzeganie odpowiednich zaleceń dietetycznych. Natomiast obecność w pobranych wycinkach komórek rakowych niesie ze sobą konieczność rozległej operacji. Jej zakres ustalany jest w zależności od rozmiaru i lokalizacji guza, jednak nie bywa mniejszy (poza wybranymi przypadkami) niż resekcja 4/5 żołądka, a często obejmuje cały żołądek i otaczające węzły chłonne. Jedynie w przypadku stwierdzenia tzw. raka wczesnego możliwy jest zabieg o mniejszym zakresie, który można przeprowadzić także endoskopowo (czyli podobnie jak wykonuje się gastroskopię) lub laparoskopowo. Pojęcie „rak wczesny” odnosi się do takich nowotworów, w których komórki rakowe nie przekraczają błony śluzowej lub podśluzowej żołądka. Niestety w Polsce rak żołądka zazwyczaj rozpoznawany jest już w dużym stopniu zaawansowania.

Jak widać powyżej, zdarza się, że z pozoru błahe owrzodzenie staje się dużym problemem. Dlatego w przypadku trudno gojących się lub nie gojących zmian, nie należy ich bagatelizować, a szybko zasięgnąć porady lekarza i poszukać przyczyny choroby. Nawet jeżeli owrzodzenie ma charakter nowotworowy, odpowiednio wcześnie podjęta diagnostyka i rozpoznanie pozwalają na ograniczenie do minimum zakresu zabiegu operacyjnego i skuteczne wyleczenie – przeżywalność osób z wczesnym rakiem żołądka sięga 90%.

