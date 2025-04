Czym jest metoda Mohsa?

Mohs micrographic surgery (chirurgia mikrograficzna metodą Mohsa) to metoda leczenia, która pozwala na uzyskanie najwyższych wskaźników wyleczalności w przypadku nowotworów skóry. Jest sposobem leczenia chirurgicznego nowotworów skóry z pełnym obrazowaniem histologicznym marginesów resekcyjnych. Stosuje się ją w Stanach Zjednoczonych i Australii. W Europie metoda Mohsa wykorzystywana jest m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

W Polsce metoda jest znana i opisywana przez niektóre podręczniki dermatochirurgii i nazywana metodą Breuningera.

Udoskonalenie metody Mohsa

Ciągły wzrost liczby nowotworów skóry sprawia, że rośnie również zapotrzebowanie na wykonywanie zabiegów tą metodą, a dzięki wprowadzaniu innowacji, technika ulega nieustannemu rozwojowi. Prof. Helmut Breuninger, szef Kliniki Dermatochirurgii w Tubingen, udoskonalił klasyczną metodę Mohsa.

Metoda zmodyfikowana przez prof. Breuningera nazywana jest trójwymiarową histologią. Polega na naprzemiennym wycinaniu zmiany z wąskim marginesem zdrowych tkanek oraz ich natychmiastowej ocenie pod względem czystości onkologicznej w badaniu mikroskopowym. Daje to możliwość dokładnego wglądu w strukturę tkanek i radykalne wycięcie złośliwych zmian przy równoczesnym, maksymalnie możliwym, oszczędzeniu tkanek nie zaatakowanych przez nowotwór.

Po wykluczeniu nacieków nowotworu w badanych miejscach ubytek zostaje zamknięty przy zastosowaniu jednej z metod chirurgii plastycznej, dzięki czemu ślad po przebytej chorobie pozostaje prawie niewidoczny.

W czasie operacji ryzyko usunięcia zdrowej tkanki jest minimalne, ponieważ wycięte zostaje tylko to, co jest niezbędne do wycięcia. Ma to duże znaczenie szczególnie przypadku, gdy guz jest zlokalizowany w miejscu znaczącym pod względem kosmetycznym, gdzie zachowanie jak największej ilości zdrowych tkanek jest bardzo ważne. Co istotne, zastosowanie metody Breuningera zmniejsza prawdopodobieństwo pozostawienia komórek nowotworowych bez konieczności uzupełnienia operacji chemioterapią.

Liczne publikacje naukowe potwierdzają skuteczność metody dochodzącą do 96-99% w przypadku guzów niskiego ryzyka oraz 93-98% w przypadku guzów wysokiego ryzyka.

Zalety stosowania metody:



wysoka skuteczność,

krótki czas trwania leczenia,

brak konieczności przyjmowania chemii,

względy estetyczne.

Wskazania do stosowania chirurgii Mohsa:



nowotwory z grup wysokiego ryzyka,

nawracający naczerniakowy rak skóry,

guzy wielkości powyżej 2 cm,

guzy o lokalizacji wysokiego ryzyka wznowy,

guzy należące do podtypów agresywnych histologicznie,

guzy o niewyraźnych klinicznych granicach.

Nowotwory, w leczeniu których metoda jest najskuteczniejsza:

rak podstawnokomórkowy,

rak kolczystokomórkowy,

rogowiak kolczystokomórkowy,

rak brodawkujący,

czerniak,

złośliwa plama soczewicowata,

atypowa postać włókniaka skórnego,

guzowaty włókniakomięsak skóry,

rak gruczołów łojowych,

inne guzy.

Źródło: materiały prasowe Apella/mn