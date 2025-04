Celem chemioterapii jest zahamowanie wzrostu nowotworu. Podawane w trakcie chemioterapii leki mają bardzo wyniszczające działanie. Odbija się to niekorzystnie na ogólnym stanie zdrowia pacjenta, a także na jego samopoczuciu, które w trakcie takiego leczenia powinno być jak najlepsze. Dlatego dieta chorego przyjmującego chemioterapię powinna być nakierowana przede wszystkim na wzmocnienie jego odporności i sprostanie odpowiedniemu zapotrzebowaniu energetycznemu.

Uzupełnienie witamin

Najlepiej przyswajalne witaminy znajdują się w naturalnych, świeżych produktach – jajach, warzywach i owocach. To właśnie ich nie powinno zabraknąć w diecie chorego. Preparaty witaminowe w tabletkach (dostępne bez recepty suplementy diety) nie są zalecane.

Odpowiednia ilość białka

Białko jest w naszym organizmie substancją budulcową – to z niego powstają mięśnie i tkanki. Chory w trakcie chemioterapii potrzebuje o wiele więcej białka niż osoba zdrowa – to, co jest niszczone przez bardzo silne leki, musi być intensywnie odbudowywane. Najlepsze białko to białko pełnowartościowe – pochodzące z mięsa, zarówno czerwonego, jak i białego.

Oczyszczenie z toksyn

Leki chemioterapeutyczne mają skłonność do długiego utrzymywania się w organizmie. Należy zatem wspomagać ich eliminację. Temu właśnie służą antyoksydanty zawarte w warzywach i owocach, takie jak witamina C i E.

Żywność ekologiczna

Ten rodzaj żywności jest dostępny w większości sklepów. Pacjenci poddani chemioterapii nie mogą spożywać produktów zawierających azotany, pestycydy – są one absolutnie przeciwwskazane. Na opakowaniach produktów pochodzących z ekologicznych upraw znajdziemy informacje o ich pochodzeniu. Producent żywności ekologicznej powinien zagwarantować również brak konserwantów, przedłużających trwałość produktów oraz innych substancji poprawiających ich smak.

Unikanie pobudzeń układu pokarmowego

Pokarmy zawierające błonnik, zwiększające pasaż jelitowy czy przyspieszające pracę przewodu pokarmowego nie są wskazane w diecie chorego poddawanego chemioterapii. Również produkty nadmiernie wzdymające, takie jak napoje gazowane czy warzywa strączkowe, ze względu na możliwość nadmiernego rozciągnięcia jelit, nie są dobrym pomysłem.

Sposoby przetwarzania pokarmów

Najlepsza metoda to gotowanie w wodzie lub na parze. Jeśli konieczne jest smażenie, to należy to robić na niewielkiej ilości tłuszczu. Tłuszcz podczas smażenia rozkłada się na substancje, które stanowią potencjalne zagrożenie dla chorego. Całkowicie zakazane jest wędzenie produktów, ponieważ w trakcie tego procesu przedostają do nich szkodliwe substancje zawarte w dymie wędzarniczym.

