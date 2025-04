Paraliżująca diagnoza



Podejrzenie choroby, konieczność zrobienia badań diagnostycznych bardzo często przeraża. Informacja o diagnozie – paraliżuje. Jesteśmy w szoku lub po prostu martwimy się, że będziemy zmuszeni zmienić styl naszego życia.

„Beznadziejnie kończy mi się ten rok. (…) Teraz mam pójść po skierowanie do poradni onkologicznej, mam zrobić biopsję. Początkowo pomyślałam, że to na pewno coś niezłośliwego, ale ta niepewność jest nie do zniesienia. (...) Przeraża mnie perspektywa badań, wizyt na onkologii. I ciężko z kimś na ten temat pogadać, każdy, nawet najbliższe osoby, są sparaliżowane tą wiadomością”.

„(...) mój syn ma 11 lat i jest chory na schizofrenię dziecięcą, to najtrudniejsza rzecz, która przytrafiła mi się w życiu, wywróciła je do góry nogami. Szukam wsparcia, pomocy, dobrych rad (...) Bo ja z mężem bardzo ciężko to znosimy. (...) Nie wiem, jak mam z nim postępować, żeby mu to ułatwić, miotam się, zasypuję go pytaniami, ułatwiam życie jak tylko się da... ale chyba to nie skutkuje. Czy może ktoś miał styczność z dziećmi chorymi na schizofrenię? A może ktoś po prostu ze mną porozmawia?”.

Przyjęcie wiadomości o chorobie jest trudne zarówno dla ciebie, jak i dla twoich bliskich. Najczęstszą reakcją na tę zagrażającą informację jest lęk, czasem panika i niedowierzanie. W tej sytuacji tego typu reakcje nie są niczym złym.

Istotne jest, żeby nie towarzyszyły ci one przez zbyt długi czas. Jeżeli jednak taki stan trwa dłużej niż dwa tygodnie, może prowadzić do depresji. Zaburzenia emocjonalne zabierają cenną energię, którą można skierować na działania związane z leczeniem.

Reklama

Nie ukrywaj choroby przed bliskimi!



Bardzo ważne jest, by informacją o chorobie, jak najszybciej podzielić się z bliskimi. Warto poinformować o swoim stanie zdrowia rodzinę i wybrane osoby z najbliższego otoczenia. Głośne wypowiedzenie tego, co usłyszałeś od lekarza i co myślisz na ten temat, pozwoli ci na rozładowanie nagromadzonego napięcia.

Jeśli na to pozwolisz, twoi bliscy mogą stać się dla ciebie ważnym źródłem wsparcia emocjonalnego oraz praktycznej wiedzy dotyczącej postępowania w czasie twojej choroby. Rozmowa z nimi może zapewnić ci poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że w tym trudnym czasie nie jesteś sam. Wsparcie rodziny jest jednym z najważniejszych elementów podczas choroby.

Dlaczego warto mówić głośno o chorobie?



Poprzez wypowiadanie na głos swoich myśli, uczuć i obaw uwalniasz się od nich, oczyszczasz umysł i dopuszczasz możliwość zaistnienia korzystnych scenariuszy przebiegu twojej choroby,

nie traktuj choroby jak tajemnicy – jako tajemnica wydaje się bardziej groźna,

– jako tajemnica wydaje się bardziej groźna, szczera rozmowa z bliskimi pozwoli ci trafniej formułować swoje oczekiwania wobec nich, zaś twoim bliskim pozwoli na lepsze zrozumienie twoich potrzeb,

oceniając sytuację z boku, ktoś może dostrzec inne możliwości udzielenia ci pomocy,

im więcej osób wie o twojej chorobie, tym większe źródło wsparcia tworzysz dla siebie, jeśli jedna ze wspierających cię osób nie będzie mogła ci pomóc w danym momencie, ktoś inny będzie mógł ją zastąpić,

tworzysz dla siebie, jeśli jedna ze wspierających cię osób nie będzie mogła ci pomóc w danym momencie, ktoś inny będzie mógł ją zastąpić, unikanie rozmów o chorobie może pozbawić cię wsparcia ze strony tych, których najbardziej potrzebujesz,

rozmów o chorobie może pozbawić cię wsparcia ze strony tych, których najbardziej potrzebujesz, twoja rodzina i bliscy czują, gdy coś jest nie w porządku-nie każ im się domyślać co się z tobą dzieje, oni się o ciebie martwią,

nie traktuj wsparcia bliskich, jako poświęcenie, skoro są przy tobie i pomagają ci,

to znaczy, że tego właśnie chcą,

to znaczy, że tego właśnie chcą, dzięki temu, że poinformujesz otoczenie o swojej chorobie, możesz zapobiec rozpowszechnianiu plotek na temat stanu swojego zdrowia.

Pamiętaj, że decyzja komu i co powiesz zawsze należy tylko do Ciebie!

Zobacz też: Na czym polega kancerogeneza?

Lęk i strach – jak je pokonać?



Choroba to nowa sytuacja w życiu twoim i twoich bliskich. Jest źródłem niepewności, obaw przed nieznanym. Dlatego częstym uczuciem, które może ci towarzyszyć podczas choroby, jest niepokój. Masz prawo obawiać się tego, czego do tej pory nie doświadczyłeś, to naturalna reakcja.

Nie pozwól jednak, by wszystkie twoje działania zostały zdominowane przez strach. Postaraj się skupiać na aktualnych zadaniach i swoich potrzebach. Rób nawet małe kroki, ale zawsze idź do przodu. Lęk hamuje, a często nawet „namawia” do ucieczki.

Dlaczego warto rozmawiać o lęku z bliskimi?



Jeśli będziesz informować bliskich o swoich uczuciach, lękach i obawach dowiedzą się, jakiego wsparcia potrzebujesz,

bliskich o swoich uczuciach, lękach i obawach dowiedzą się, jakiego wsparcia potrzebujesz, rozmowa z kimś, komu ufasz pozwoli ci w pewnym stopniu „oswoić” chorobę i zmniejszyć a może nawet pokonać strach,

pozwoli ci w pewnym stopniu „oswoić” chorobę i zmniejszyć a może nawet pokonać strach, nie warto ukrywać swoich lęków przed tymi, którzy chcą być blisko ciebie, ich wsparcie może dodać ci sił i odwagi-wspólnie łatwiej jest przetrwać ten trudny czas i podjąć walkę o powrót do zdrowia,

poprzez zakomunikowanie bliskim swoich obaw dzielisz się lękiem z tymi, których kochasz i pozwalasz im aktywnie uczestniczyć w swojej chorobie,

dzielisz się lękiem z tymi, których kochasz i pozwalasz im aktywnie uczestniczyć w swojej chorobie, poprzez mówienie o swoich trudnych emocjach dajesz bliskim przyzwolenie

na ich trudne emocje,

na ich trudne emocje, jeśli nie powiesz bliskim co czujesz, ich zachowanie może wydawać ci się coraz bardziej niezrozumiałe i irytujące-jedynie wiedza o twoich uczuciach i strachu przed chorobą pozwoli twoim bliskim postępować zgodnie z tym, czego od nich oczekujesz,

jeśli masz dzieci, poinformuj je o swojej chorobie. Dzieci czują, że dzieje się coś niedobrego. Zamiast „fundować” im kolejną porcję strachu wynikającego z niepewności i niewiedzy powiedz, że chorujesz. Pamiętaj, by dziecko, informować o chorobie w sposób jasny i zrozumiały,

o swojej chorobie. Dzieci czują, że dzieje się coś niedobrego. Zamiast „fundować” im kolejną porcję strachu wynikającego z niepewności i niewiedzy powiedz, że chorujesz. Pamiętaj, by dziecko, informować o chorobie w sposób jasny i zrozumiały, szczera i jasna komunikacja pozwoli i na skierowanie swojej energii i uwagi na proces leczenia. Unikniesz rozpraszania uwagi na domysły i niezrozumienie.

Reklama

Ogólnopolska kampania edukacyjna dla pacjentów i opiekunów osób przewlekle chorych „Pozwól na wsparcie” to działania skierowane do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z chorobami układu krążenia, metabolicznymi, onkologicznymi i psychicznymi oraz opiekunów osób przewlekle chorych. Jej celem jest udzielenie wsparcia pacjentom i ich opiekunom tak, aby mogli współpracować z lekarzami specjalistami w walce o życie i powrót do zdrowia swój i swoich bliskich.

Zobacz także: Alkohol prowokuje raka

Źródło: poradnik kampanii Pozwól na wsparcie/ib